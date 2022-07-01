В Турции готовят к отправке три Байрактара, на которые собирала средства вся Украина (фото)

Baykar Makina объявила, что беспилотники будут переданы бесплатно. Деньги собирались в рамках проекта "Народный Байрактар".

Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что беспилотники Bayraktar TB2 в скором времени прибудут в Украину. Об этом сообщается на его странице в Твиттере.

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"Слово за делом не расходится — завершается подготовка трех самолетов Bayraktar TB2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар", — написал Бондарь.

Он также поблагодарил лично руководителей Baykar Makina Сельчука и Халука Байрактаров за поддержку Украины.

Отметим, что "Народный Байрактар" — это проект фонда Сергея Притулы и Игоря Лаченкова, которые объявили сбор средств на приобретение для украинской армии трех ударных БПЛА. Нужно было собрать 500 млн гривен. За трое суток вся Украина собрала свыше 600 млн грн, после чего начались переговоры с Минобороны. После этого компания-производитель заявила, что они передадут все три беспилотника бесплатно.

Напомним, сбор средств на беспилотники стартовал 22 июня. А уже 27 июня Baykar Makina объявили о бесплатной передаче БПЛА в Украину.

Первым на ударный БПЛА собрали волонтеры в Литве. Baykar Makina также передала его бесплатно. На собранные 6 млн евро было принято решение купить антидроновые ружья, разведывательный дрон и медпомощь для больниц в Черкассах.