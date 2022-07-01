У Туреччині готують до відправки три Байрактари, на які збирала кошти вся Україна (фото)

Baykar Makina оголосила, що безпілотників буде передано безплатно. Гроші збиралися в межах проєкту "Народний Байрактар".

Посол України в Туреччині Василь Бондар заявив, що безпілотники Bayraktar TB2 незабаром прибудуть до України. Про це повідомляють на його сторінці у Твіттері.

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"Слово з ділом не розходяться — завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безкоштовного постачання до України у рамках компанії "Народний Байрактар", — написав Бондар.

Він також подякував особисто керівникам Baykar Makina Сельчуку та Халуку Байрактарам за підтримку України.

Зазначимо, що "Народний Байрактор" — це проєкт фонду Сергія Притули та Ігоря Лаченкова, які оголосили збирання коштів на придбання для української армії трьох ударних БПЛА. Потрібно було зібрати 500 млн гривень. За три доби вся Україна зібрала понад 600 млн грн, після чого почалися переговори з Міноборони. Опісля цього компанія-виробник заявила, що вони передадуть усі три безпілотники безплатно.

Нагадаємо, збір коштів на безпілотники стартував 22 червня. А вже 27 червня Baykar Makina оголосили про безплатну передачу БПЛА в Україну.

Першим на ударний БПЛА зібрали волонтери в Литві. Baykar Makina також передала його безплатно. На зібрані 6 млн євро прийнято рішення придбати антидронові рушниці, розвідувальний дрон та медичну допомогу для лікарень у Черкасах.