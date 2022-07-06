Міноборони Литви показало Байрактар, який за лічені години вирушить в Україну

Ударний безпілотник отримав назву "Vanagas", що означає "Яструб" із литовської. Гроші на нього литовці зібрали лише за два дні.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас показав фото безпілотника Bayraktar TB2, який незабаром прибуде в Україну.

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За словами міністра, "Vanagas" знаходиться останній години в Литві й дуже скоро його буде відправлений в Україну.

"Vanagas" — це в перекладі з литовської означає Яструб.

Водночас нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що ударний БПЛА прибуде в Україну вже цього тижня. Після цього його готуватимуть до польотів в українському небі.

[ + – ] Гончаренко про Байрактар в Україні

Зазначимо 26 травня у Литві розпочали збір коштів на Bayraktar TB2 для України. Збори було завершено за два дні. Після погодження дії з Міноборони було подано запит до Туреччини. Виробник заявив, що передасть Bayraktar TB2 безкоштовно.

Нагадаємо, в Туреччині готують до відправки три Байрактари, на які збирали кошти Фонд Сергія Притули й автора телеграм-каналу "Лачен пише".