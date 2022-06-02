Туреччина безкоштовно передасть Україні Bayraktar TB2, на який зібрали гроші литовці

Як повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, зібрані 5 млн євро підуть на снаряди до БПЛА й іншу допомогу Україні.

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Міністр оборони Латвії Арвідас Анушаускас заявив, що Туреччина безкоштовно передасть українській армії ударний безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали гроші у Литві. Про це він повідомив у Твіттері.

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У Литві оголошували збір коштів на купівлю ударного БПЛА Bayraktar TB2, щоб передати його на потреби ЗСУ. Для цього потрібно було зібрати 5 млн євро. Необхідну суму було зібрано за три дні.

Для угоди ініціатори ініціативи домовилися з Міноборони обох країн, щоб можна було здійснити покупку. 2 червня Анушаускас повідомив, що БПЛА буде передано безкоштовно, а зібрані гроші вони витратять на покупку снарядів до ударного безпілотника. Також частина коштів піде на іншу підтримку України.

Також на сторінці Міноборони Литви у Твіттері показали Bayraktar TB2, який відправлять Україні.

Нагадаємо, 28 травня литовці зібрали 5 млн євро на покупку Bayraktar TB2 для ЗСУ. Збір коштів був оголошений телеведучим Андріусом Тапінасом 26 травня.