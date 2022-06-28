Почти все мощности Baykar Makina заняты заказами для ВСУ, — Резников

По словам главы оборонного ведомства, Bayraktar TB2 - это уважаемый член "клуба амуниции" украинской армии.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сотрудничестве с производителем Bayraktar TB2 турецкой компанией Baykar Makina. Об этом он написал на странице в Фейсбуке.

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Турецкий производитель уже во второй раз бесплатно передаст Bayraktar TB2 для украинской армии. В первый раз после сбора литовцев на БПЛА, а во второй раз после украинского сбора на три беспилотника.

Поэтому Резников говорит, что Байрактар — это уважаемый член "клуба амуниции" украинской армии. Беспилотники были получены на поле боя еще в 2021 году. Тогда же было принято решение о создании совместного с Украиной производства БПЛА. Проект, по словам Резникова, и сейчас продолжается, но уже в среднесрочной перспективе. Его поддерживает министр обороны Турции Хулус Акар.

Сколько Bayraktar TB2 получила Украина?

Как сообщает Резников, с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение ВСУ до 50 Bayraktar. Сейчас еще законтрактованы и оплачены ведомством поставки нескольких ударных БПЛА. Также получен запрос от ВСУ на поставки еще десятков таких беспилотников.

"Мы получили новый запрос от командования Вооруженных сил Украины, и таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ", — рассказал украинский министр обороны.

Напомним, 27 июня стало известно, что производитель Bayraktar бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника, на который собирали средства волонтеры и вся Украина. Сбор средств фондом Сергея Притулы начался 22 июня. Он проводился совместно с телеграм-каналом "Лачен пишет".