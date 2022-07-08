Яструб готовий злетіти: "литовський" Bayraktar доставили в Україну

В ОП назвали відправлення безпілотника проявом дружби. Литовці збирали гроші на апарат лише 2 дні.

Турецький безпілотник BayraktarTB2, на який литовці збирали гроші, доставили в Україну. Про це написав у Twitter заступник голови Офісу президента України, колишній посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

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"Байрактари "Vanagas" вже в Україні! Це чудовий прояв дружби та єдності, який ще раз доводить, що Україна не самотня у боротьбі з агресором", — зазначив чиновник.

Сибіга подякував за це генеральному директору компанії Baykar Defence Халуку Байрактару та литовському журналісту Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги.

"Vanagas" литовською мовою означає "яструб". Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас раніше показував фото цього безпілотника.

ЗСУ активно застосовують Bayraktar TB2 у повномасштабній війні з Росією. Його можна використовувати в радіусі 150 або 300 км, а на борту він несе протитанкові ракети та авіабомби.

Нагадаємо, що 26 травня в Литві почали збирати гроші на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для ЗСУ. Збори тривали 2 дні.

Турецький виробник заявив, що передасть Україні Bayraktar TB2 безкоштовно.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що турецька компанія Baykar Makina завантажила практично всі потужності заводу, щоб забезпечити потреби ЗСУ. З 24 лютого українська армія отримала на озброєння до 50 Bayraktar.