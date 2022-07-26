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Фонд "Повернись живим" купив ударний "Байрактар" для ЗСУ (фото)

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ударний бпла для зсу
Bayraktar TB2 для ВМС України

Раніше представники організації заявляли, що їм удалося реалізувати найбільший волонтерський проєкт в історії. Імовірно, це він і є.

Фонд "Повернись живим" придбав для української армії ударний безпілотник Bayraktar TB2. Про це повідомляється на сторінці фонду у "Фейсбуці".

На кошти волонтерів придбали ударний БПЛА Bayraktar TB2, який виготовляється в Туреччині. На опублікованому фото директор фонду Тарас Чмут стоїть на тлі безпілотника.

"Вже", — написано в підписі до фото.

На Bayraktar TB2 можна побачити символіку українських Військово-морських сил і герб України. Можна припустити, що безпілотник Bayraktar TB2 надійде саме до ВМС України.

Зазначимо, що раніше в організації заявляли, що їм вдалося реалізувати найбільший проєкт в історії української благодійності.

Bayraktar TB2 — ударний безпілотник, який українська армія використовує з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Характеристики безпілотника дозволяють використовувати його в радіусі 150 чи 300 км. На борту він здатний переносити протитанкові ракети й авіаційні бомби.

Нагадаємо, у Baykar Makina заявили, що вони ніколи не продадуть РФ свої безпілотники, оскільки підтримують Україну.

8 липня повідомлялося, що литовський Bayraktar TB2 вже доставили в Україну. Гроші на нього збирали всією Литвою протягом двох днів.