"Ми підтримуємо Україну": Baykar Makina ніколи не продадуть Росії безпілотники

За словами гендиректора компанії Халука Байрактара, вони пишаються, що їхні дрони стали одним із символів українського спротиву.

Генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що його компанія ніколи не продасть Росії безпілотників. Про це він заявив в ефірі CNN.

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За словами Халука Байрактара, вони пишаються бути одним із символів опору України і безплатно передавати Bayraktar TB2, на які збирають кошти в різних країнах світу. А одна з переваг Bayraktar TB2 — це його технології, які покращувалися протягом 7 років.

На запитання журналіста, чи можливий продаж ударних безпілотників до Росії, Байрактар заявив, що такого ніколи не було і не буде.

"Ми б ніколи не зробили нічого такого. Тому, що ми підтримуємо опір України, її суверенітет та бої за незалежність", — наголосив Байрактар.

Гендиректор також виділив стратегічні відносини з Україною щодо технологій.

Нагадаємо, у Норвегії стартував збір коштів на ударний безпілотник Bayraktar TB2 для України. Планується зібрати 55 млн коренів і передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

У травні литовський волонтер Андрюс Тапінас оголосив про початок збору 5 млн євро на придбання ударного "Байрактару". БПЛА передали Україні безплатно, а 8 липня дрон уже доставили до України.