Слідом за Литвою і Польщею: норвежці збирають гроші на купівлю Байрактару для України

Норвегія прийняла благодійний "челендж" від інших європейських країн. Тут хочуть зібрати 55 млн крон і передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

У Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для покупки турецького безпілотника Bayraktar TB2 для ЗСУ. Про це повідомляється на місцевій краудфандинговій платформі Spleis.

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Як стало відомо, норвежці планують зібрати 55 млн крон ($5,4 млн) і передати їх у фонд допомоги при посольстві України або купити безпілотник.

"Литва зібрала кошти на один Байрактар за три дні, Польща зібрала гроші на три Байрактари, а Україна зібрала кошти на три Байрактари за кілька днів. Звичайно, Норвегія має зробити, принаймні, те саме", — написав на сайті Бенгт Ерік Волдоу, який запустив кампанію.

Уточнюється, що кожен охочий може пожертвувати на БПЛА для України щонайменше 10 крон.

На платформі для збирання коштів відводиться ще 80 днів. Станом на 18 липня 369 донорів уже пожертвували 140 тис. крон.

Перша тисяча донорів, які пожертвували понад 250 крон, зможе допомогти у виборі імені для безпілотника.

[ + – ] Збір коштів на норвезькій краудфандинговій платформі

У травні литовський волонтер Андріус Тапінас оголосив про початок збору 5 млн євро на придбання ударного "Байрактара" протягом трьох тижнів. Збори було завершено за два дні. 2 червня стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar TB2 Туреччина вирішив передати їх безкоштовно. Міністр оборони Арвідас Анушаускас після цього заявив, що зібрані литовцями гроші підуть на боєприпаси до БПЛА й іншу допомогу Україні.

Після цього в Польщі також почався збір грошей на купівлю безпілотника для ЗСУ. Тут мають намір зібрати 22,5 млн злотих (приблизно 147 млн грн.).