Купимо польський "Байрактар": у Польщі почався збір грошей на купівлю безпілотника для ЗСУ

Крім поляків пожертвування роблять і білоруси, які живуть у Польщі.

Польський журналіст Славомир Сераковський відкрив збір пожертв на купівлю безпілотника "Байрактар" для української армії.

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"Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виробляє "Байрактари", вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші переказати на допомогу населенню, — пояснив Сераковський. — Пізніше так само сталося і з наступним збором коштів на три "Байрактари"! Тепер наша черга. Пам'ятайте Бучу, Ірпінь, Маріуполь? Візьміть участь у цій боротьбі. Давайте купимо польський "Байрактар".

Журналіст поставив за мету зібрати для купівлі БПЛА 22,5 млн злотих (приблизно 147 млн грн). Він зазначив, що сума велика, але збирання коштів відбувається відмінно, за кілька днів зібрали понад 5 млн злотих.

"Якщо ми зберемо менше, все перерахуємо для ЗСУ через Національний банк України. Так само зробимо з різницею коштів, якщо зберемо більше", — попередив Славомир Сераковський.

До цієї акції приєдналися білоруси, які живуть у Польщі. Журналіст Тамаш Суліма оголосив, що білоруси не можуть і не хочуть "бездіяти перед жахливою війною в Україні", тому підтримують грошовий збір на "Байрактар" через скарбничку.

"Пам'ятаємо підтримку поляків та українців після 2020 року, — заявив Суліма. — Ми не згодні з політикою Республіки Білорусь, окупованою режимом Лукашенка. Ми не хочемо асоціюватися з ним. Ми на боці України до переможного кінця".

Повідомляється також, що акцію підтримала директорка опозиційного білоруського режиму телеканалу "Белсат" Агнешка Римашевська-Гузи.

Як проходили збори грошей на покупку "Байрактарів"

Нагадаємо, в межах проєкту "Народний Байрактар" потрібно було зібрати 500 млн грн, щоб купити для ЗСУ три ударні БПЛА. За три доби українці пожертвували понад 600 млн грн.

Після цього компанія-виробник заявила, що передасть три безпілотники безкоштовно. 1 липня посол України в Туреччині Василь Бондар заявив, що безпілотники Bayraktar TB2 незабаром прибудуть в Україну.

У травні литовський волонтер Андріус Тапінас оголосив про початок збору 5 млн євро на придбання ударного "Байрактара" протягом трьох тижнів. Збори було завершено за два дні. 2 червня стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar TB2 Туреччина вирішив передати їх безкоштовно. Міністр оборони Арвідас Анушаускас після цього заявив, що зібрані литовцями гроші підуть на боєприпаси до БПЛА й іншої допомоги Україні.