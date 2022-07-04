"Купим польский "Байрактар": в Польше начался сбор денег на покупку беспилотника для ВСУ

По информации журналистов, помимо поляков пожертвования делают и живущие в Польше белорусы.

Польский журналист Славомир Сераковский открыл сбор пожертвований на покупку беспилотника "Байрактар" для украинской армии.

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"Литовцы собрали средства мгновенно, и производящая "Байрактары" фирма решила отдать беспилотник Украине бесплатно, а собранные деньги перечислить на помощь населению, — пояснил Сераковский. — Позже так же произошло и со следующим сбором средств на три "Байрактара"! Теперь наша очередь. Помните Бучу, Ирпень, Мариуполь? Примите участие в этой борьбе. Давайте приобретем польский "Байрактар".

Журналист поставил цель собрать для покупки БПЛА 22,5 млн злотых (около 147 млн грн). Он отметил, что сумма большая, но сбор средств проходит отлично, за несколько дней собрали более 5 млн злотых.

"Если мы соберем меньше, все перечислим для ВСУ через Национальный банк Украины. Так же поступим с разницей средств, если соберем больше", — предупредил Славомир Сераковский.

К этой акции присоединились живущие в Польше белорусы. Журналист Тамаш Сулима объявил, что белорусы не могут и не хотят "бездействовать перед ужасающей войной в Украине", поэтому поддерживают денежный сбор на "Байрактар" через копилку.

"Помним поддержку поляков и украинцев после 2020 года, — заявил Сулима. — Мы не согласны с политикой Республики Беларусь, оккупированной режимом Лукашенко. Мы не хотим ассоциироваться с ним. Мы на стороне Украины до победного конца".

Сообщается также, что акцию поддержала директор оппозиционного белорусскому режиму телеканала "Белсат" Агнешка Рымашевская-Гузы.

Как проходили сборы денег на покупку "Байрактаров"

Напомним, в рамка проекта "Народный Байрактар" нужно было собрать 500 млн грн, чтобы купить для ВСУ три ударных БПЛА. За трое суток украинцы пожертвовали свыше 600 млн грн.

После этого компания-производитель заявила, что передаст три беспилотника бесплатно. 1 июля посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что беспилотники Bayraktar TB2 в скором времени прибудут в Украину.

В мае литовский волонтер Андриус Тапинас объявил о начале сбора 5 млн евро на приобретение ударного "Байрактара" в течение трех недель. Сборы были завершены за два дня. 2 июня стало известно, что производитель беспилотников Bayraktar TB2 Турция решил передать их бесплатно. Министр обороны Арвидас Анушаускас после этого заявил, что собранные литовцами деньги пойдут на боеприпасы к БПЛА и другую помощь Украине.