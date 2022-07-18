Вслед за Литвой и Польшей: норвежцы собирают деньги на покупку Байрактара для Украины

Норвегия приняла благотворительный "челлендж" от других европейских стран. Здесь хотят собрать 55 млн крон и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

В Норвегии запустили кампанию по сбору средства для покупки турецкого беспилотника Bayraktar TB2 для ВСУ. Об этом сообщается на местной краудфандинговой платформе Spleis.

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Как стало известно, норвежцы планируют собрать 55 млн крон ($5,4 млн) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины или купить беспилотник.

"Литва собрала средства на один Байрактар за три дня, Польша собрала деньги на три Байрактара, а Украина собрала средства на три Байрактара за несколько дней. Конечно, Норвегия должна сделать, по крайней мере, то же самое" – написал на сайте запустивший кампанию Бенгт Эрик Уолдоу.

Уточняется, что каждый желающий может пожертвовать на БПЛА для Украины не менее 10 крон.

На платформе для сбора средств отводится еще 80 дней. По состоянию на 18 июля 369 доноров уже пожертвовали 140 тыс. крон.

Первая тысяча доноров, пожертвовавших более 250 крон, сможет помочь в выборе имени для беспилотника.

[ + – ] Сбор средств на норвежской краудфандинговой платформе.

В мае литовский волонтер Андриус Тапинас объявил о начале сбора 5 млн евро на приобретение ударного "Байрактара" в течение трех недель. Сборы были завершены за два дня. 2 июня стало известно, что производитель беспилотников Bayraktar TB2 Турция решил передать их бесплатно. Министр обороны Арвидас Анушаускас после этого заявил, что собранные литовцами деньги пойдут на боеприпасы к БПЛА и другую помощь Украине.

После этого в Польше также начался сбор денег на покупку беспилотника для ВСУ. Здесь намерены собрать 22,5 млн злотых (около 147 млн грн).