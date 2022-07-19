"Мы поддерживаем Украину": Baykar Makina никогда не продадут России беспилотники

По словам гендиректора компании Халюка Байрактара, они гордятся, что их дроны стали одним из символов украинского сопротивления.

Генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что его компания никогда не продаст России беспилотники. Об этом он заявил в эфире CNN.

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По словам Халюка Байрактара, они гордятся быть одним из символов сопротивления Украины и бесплатно передавать Bayraktar TB2, на которые собираются средства в разных странах мира. А одно из достоинств Bayraktar TB2 — это его технологии, которые улучшались на протяжении 7 лет.

На вопрос журналиста, возможна ли продажа ударных беспилотник в Россию, Байрактар заявил, что такого никогда не было и не будет.

"Мы бы никогда не сделали ничего подобного. Потому что мы поддерживаем сопротивление Украины, ее суверенитет и бои за независимость", — подчеркнул Байрактар.

Гендиректор также отметил стратегические отношения с Украиной в плане технологий.

Напомним, в Норвегии стартовал сбор средств на ударный беспилотник Bayraktar TB2 для Украины. Планируется собрать 55 млн корн и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

В мае литовский волонтер Андриус Тапинас объявил о начале сбора 5 млн евро на приобретение ударного "Байрактара". БПЛА передали Украине бесплатно, а 8 июля дрон уже был доставлен в Украину.