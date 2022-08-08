Підсилить ЗСУ в рази: "Повернися живим" анонсує новий проєкт масштабу "Байрактар"

За словами директора фонду Тараса Чмут, проєкт торкнеться багатьох українських виробників, для його реалізації потрібні будуть місяці.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут анонсував новий проєкт зі збирання коштів на проєкт рівня "Байрактар 2.0". Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

Тарас Чмут закликав "тримати кулачки" та донатити на фонд "Повернись живим". Планується новий масштабний проєкт на суму до 1 млрд гривень.

"Здається, я сьогодні запустив новий проєкт рівня "Байрактар 2.0" для команди фонду Повернись живим. Тримаємо кулачки, так би мовити", — написав Чмут.

В ефірі проєкту "Право на плаву" Тарас Чмут розкрив деякі деталі проєкту. Сума до 1 млрд гривень приблизно. Проєкт зачіпатиме безліч українських виробників. Очікується, що він посилить обороноздатність української армії.

За словами директора фонду "Повернись живим", вони планують зосередити свою увагу не на "затиканні дірок" в армії, а на серйозніших проєктах. На реалізацію може піти від 6 до 9 місяців, і цей проєкт матиме до 5 етапів. Перший може розпочатися якнайшвидше. Кампанію зі збирання коштів планують розпочати цього тижня.

"Якщо все буде окей, то цей проєкт буде анонсований до його реалізації. Ми будемо на нього збирати кошти — це буде якась публічна кампанія. Він складатиметься з кількох фаз. Але це тема, яка має посилити наш потенціал ЗСУ у певному напрямку просто в рази", — розповів Чмут.

Нагадаємо, 26 липня "Повернись живим" повідомили про придбання комплексу БПЛА "Байрактар ТБ2" для ЗСУ.

Раніше фонд передав до ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas із захищеним каналом зв'язку.