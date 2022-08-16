Допомога триває: Латвія розпочала збір коштів на другий "Байрактар" для України

За кілька годин після початку повторного збору організаторам вдалося зібрати понад €160 тисяч із необхідних €5 млн. Цікаво, що минулого разу БПЛА компанія вирішила передати Україні безкоштовно.

Латвія вирішила знову допомогти Україні у війні, яку розпочала Російська Федерація. Жителі усієї країни збирають гроші на "Байрактар", йдеться на сайті благодійної платформи ziedot.lv.

Латвійці планують зібрати €5 мільйонів. За кілька годин люди сумарно відправили понад €160 тисяч.

Ініціаторами збору коштів стали латвійський співак і телеведучий Ральфс Ейландс та український журналіст Володимир Бірюков.

"Оскільки російська агресія в Україні продовжується, ми запрошуємо жителів Латвії пожертвувати на "Латвійський байрактар", який Міністерство оборони Латвійської Республіки планує купити в Туреччині, щоб передати Україні", — йдеться на сайті збору коштів.

[ + – ] Проєкт збору коштів був розміщений на благодійному порталі 16 серпня Фото: ziedot.lv

Нагадаємо, що в травні литовський волонтер Андріус Тапінас оголосив про початок збору 5 млн євро на придбання ударного "Байрактару" протягом трьох тижнів. Збори було завершено за два дні. 2 червня стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar TB2 Туреччина вирішив передати їх безкоштовно. Міністр оборони Арвідас Анушаускас після цього заявив, що зібрані литовцями гроші підуть на боєприпаси до БПЛА й іншу допомогу Україні.

Також ми писали, що фонд "Повернися живим" анонсує новий проєкт масштабу "Байрактар". Він допоможе посилити ЗСУ.