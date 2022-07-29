Не на повестке дня: Турция пока не планирует производить "Байрактары" в РФ

В управлении оборонной промышленности подчеркнули, что в повестке дня совместное производство не стоит и отметили, что такие вопросы — компетенция политического руководства страны.

Турция пока не намерена производить вместе с Россией беспилотники, сообщил изданию Hurriyet Ankara руководитель управления оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир.

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"Я ничего не могу сказать. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", – сказал он, подчеркнув, что такие процессы формируются в рамках политики Турции, а его ведомство работает над технической стороной вопроса.

26 июля появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин хочет построить в России завод по производству беспилотников Bayraktar. С предложением заключить контракт с компанией Baykar он обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что его компания никогда не продаст России беспилотники, потому что компания поддерживает сопротивление Украины, ее суверенитет и битву за независимость.

Халюк Байрактар также подчеркнул, что Baykar горд быть одним из символов украинского сопротивления, поэтому Украине бесплатно передают беспилотники Bayraktar TB2, на которые собираются деньги в разных странах мира.

Напомним, уже несколько стран объявили о сборе средств на покупку "Байрактаров" для украинской армии и успешно справились с этой задачей, в июле к инициативе присоединилась Норвегия. Однако компания Baykar не берет денег с активистов, бесплатно предоставляя БПЛА Украине. Благодаря этому собранные средства удается направить на другие насущные нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия за 20 лет так и не смогла начать серийное производство боевого беспилотника "Альтиус", который позиционирует как конкурента турецкого "Байрактара".