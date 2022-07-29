Не на порядку денному: Туреччина поки що не планує виробляти "Байрактари" в РФ

В управлінні оборонної промисловості наголосили, що на порядку денному спільне виробництво не стоїть і наголосили, що такі питання є компетенцією політичного керівництва країни.

Туреччина поки що не має наміру виробляти разом із Росією безпілотники, повідомив виданню Hurriyet Ankara керівник управління оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір.

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"Я нічого не можу сказати. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", — сказав він, наголосивши, що такі процеси формуються в межах політики Туреччини, а його відомство працює над технічною стороною питання.

26 липня з'явилася інформація про те, що президент РФ Володимир Путін хоче збудувати в Росії завод із виробництва безпілотників Bayraktar. Із пропозицією укласти контракт із компанією Baykar він звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Раніше генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що його компанія ніколи не продасть Росії безпілотники, тому що компанія підтримує опір України, її суверенітет і битву за незалежність.

Халюк Байрактар також підкреслив, що Baykar гордий бути одним із символів українського опору, тому Україні безкоштовно передають безпілотники Bayraktar TB2, на які збираються гроші в різних країнах світу.

Нагадаємо, вже кілька країн оголосили про збір коштів на купівлю "Байрактарів" для української армії та успішно впоралися з цим завданням, у липні до ініціативи приєдналася Норвегія. Проте компанія Baykar не бере грошей з активістів, безоплатно надаючи БПЛА Україні. Завдяки цьому зібрані кошти вдається спрямувати на інші нагальні потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Росія за 20 років так і не спромоглася розпочати серійне виробництво бойового безпілотника "Альтіус", який позиціонує як конкурента турецького "Байрактара".