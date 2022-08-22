Гендиректор Baykar рассказал о ходе строительстве завода по производству БПЛА в Украине

В планах на производстве исследовать беспилотные технологии, а также изготавливать БПЛА следующего поколения Kizilelma.

Турецкая компания Baykar Makina не отказалась от идеи строительства завода по производству беспилотников в Украине. Об этом в интервью для "ТСН" заявил гендиректор Халук Байрактар.

Украина имеет стратегический уровень партнерства с Турцией. Сотрудничество в космической и оборонной сфере между странами после поставок "Байрактаров" только улучшилось. На данный момент, по словам гендиректора, "Байкар" работает над проектом строительства завода. Проект начался в 2019 году, когда Зеленский посетил Турцию.

"Когда Владимир Зеленский увидел нашу инфраструктуру, он попроси нас начать проект строительства завода в Украине, где мы бы не только изготавливали, но и исследовали бы эти технологии", — рассказал Халюк.

Он также отмечает, что Украина — одна из немногих стран, которые может изготавливать турбинные заводы. Поэтому при производстве Akinci было принято решение использовать украинские двигатели.

Что будут производить на украинском заводе Baykar?

Как отмечает Халюк Байрактар, на заводе будут делать не только успешные Bayraktar TB2, но и беспилотные истребители Kizilelma нового поколения. Сейчас активно ведется работа над дизайном предприятия и его макетом. На данный момент уже приобретен земельный участок для завода. Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере было подписано незадолго до войны — 3 февраля.

"Однако наши планы до сих пор в силе и мы продолжаем работу, придерживаемся дедлайнов. Можно сказать, мы продвигаемся в этом плане", — резюмировал гендиректор.

Напомним, гендиректор "Байкар" высоко оценил навыки украинских операторов ударных БПЛА Bayraktar TB2.