Baykar завершила складання другого прототипу ударного безпілотника Bayraktar Kizilelma

Розробники планують влаштувати перший політ БПЛА вже 2023 року.

Компанія Baykar представила другий прототип реактивного ударного безпілотника Bayraktar Kizilelma на фестивалі Teknofest Black Sea в Туреччині. Про це пише видання Star.

Технічний директор і співвласник Baykar Сельчук Байрактар 26 серпня написав на своїй сторінці у Twitter, що інженери доробили другий серійний прототип Kizilelma та підготували його до першого польоту. Охочу зможуть побачити бойову машину на фестивалі Teknofest Black Sea, що відбудеться в турецькому місті Самсун із 30 серпня по 4 вересня. Сельчук Байрактар також поділився фото й відео із заходу.

Головний організатор TEKNOFEST Омер Кекчам повідомив агентству Anadolu, що перший політ Kizilelma запланований на 2023 рік. Варто зазначити, що проєкт безпілотника представили 4 серпня 2021, а перший прототип представили вже в липні 2022 року, тобто менше ніж за рік.

Розробники стверджують, що Kizilelma зможе здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а також переміщатися практично непомітно для супротивника завдяки малій площі радіолокації. Для зльоту машині досить короткої смуги, що дозволить запускати її з авіаносців.

Відомі характеристики Bayraktar Kizilelma

Радіус дії: 926 км

Робоча висота: 10,6 км

Максимальна висота: 12 км

Тривалість польоту: 5 год

Максимальна швидкість: 0,6 маха (близько 735 км/год)

Максимальна злітна вага: 6 т

Вантажопідйомність: 1,5 т

Раніше писали, що Bayraktar Kizilelma оснастили українськими двигунами АІ-25ТЛТ, виготовленим за спецзамовленням на підприємстві "Івченко-Прогрес". Саме вони дозволяють безпілотнику розвивати навколозвукову швидкість.

Нещодавно турецька компанія Baykar заявила, що не продаватиме Bayraktar Росії. За словами голови компанії Халука Байрактара, справа не в грошах, а в хороших стосунках і тісній співпраці з Україною.