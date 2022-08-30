Baykar завершила сборку второго прототипа ударного беспилотника Bayraktar Kizilelma
Разработчики планируют устроить первый полет БПЛА уже в 2023 году.
Компания Baykar представила второй прототип реактивного ударного беспилотника Bayraktar Kizilelma на фестивале Teknofest Black Sea в Турции. Об этом пишет издание Star.
Технический директор и совладелец Baykar Сельчук Байрактар 26 августа написал на своей странице в Twitter, что инженеры доделали второй серийный прототип Kizilelma и подготовили его к первому полету. Желающие смогут увидеть боевую машину на фестивале Teknofest Black Sea, который состоится в турецком городе Самсун с 30 августа по 4 сентября. Сельчук Байрактар также поделился фото и видео с мероприятия.
Главный организатор TEKNOFEST Омер Кекчам сообщил агентству Anadolu, что первый полет Kizilelma запланирован на 2023 год. Стоит отметить, что проект беспилотника представили 4 августа 2021 года, а первый прототип представили уже в июле 2022 года, то есть менее, чем за год.
Разработчики утверждают, что Kizilelma сможет совершать агрессивные маневры во время воздушного боя, а также перемещаться практически незаметно для противника благодаря малой радиолокационной площади. Для взлета машине достаточно короткой полосы, что позволит запускать ее с авианосцев.
Известные характеристики Bayraktar Kizilelma
- Радиус действия: 926 км
- Рабочая высота: 10,6 км
- Максимальная высота: 12 км
- Длительность полета: 5 ч
- Максимальная скорость: 0,6 Маха (около 735 км/ч)
- Максимальный взлетный вес: 6 т
- Грузоподъемность: 1,5 т
Ранее писали, что Bayraktar Kizilelma оснастили украинскими двигателями АИ-25ТЛТ, изготовленным по спецзаказу на предприятии "Ивченко-Прогресс". Именно они позволяют беспилотнику развивать околозвуковую скорость.
Недавно турецкая компания Baykar заявила, что не будет продавать Bayraktar России. По словам главы компании Халук Байрактар, дело не в деньгах, а в хороших отношениях и тесном сотрудничестве с Украиной.