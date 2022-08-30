Baykar завершила сборку второго прототипа ударного беспилотника Bayraktar Kizilelma

Разработчики планируют устроить первый полет БПЛА уже в 2023 году.

Компания Baykar представила второй прототип реактивного ударного беспилотника Bayraktar Kizilelma на фестивале Teknofest Black Sea в Турции. Об этом пишет издание Star.

Технический директор и совладелец Baykar Сельчук Байрактар 26 августа написал на своей странице в Twitter, что инженеры доделали второй серийный прототип Kizilelma и подготовили его к первому полету. Желающие смогут увидеть боевую машину на фестивале Teknofest Black Sea, который состоится в турецком городе Самсун с 30 августа по 4 сентября. Сельчук Байрактар также поделился фото и видео с мероприятия.

Главный организатор TEKNOFEST Омер Кекчам сообщил агентству Anadolu, что первый полет Kizilelma запланирован на 2023 год. Стоит отметить, что проект беспилотника представили 4 августа 2021 года, а первый прототип представили уже в июле 2022 года, то есть менее, чем за год.

Разработчики утверждают, что Kizilelma сможет совершать агрессивные маневры во время воздушного боя, а также перемещаться практически незаметно для противника благодаря малой радиолокационной площади. Для взлета машине достаточно короткой полосы, что позволит запускать ее с авианосцев.

Известные характеристики Bayraktar Kizilelma

Радиус действия: 926 км

Рабочая высота: 10,6 км

Максимальная высота: 12 км

Длительность полета: 5 ч

Максимальная скорость: 0,6 Маха (около 735 км/ч)

Максимальный взлетный вес: 6 т

Грузоподъемность: 1,5 т

Ранее писали, что Bayraktar Kizilelma оснастили украинскими двигателями АИ-25ТЛТ, изготовленным по спецзаказу на предприятии "Ивченко-Прогресс". Именно они позволяют беспилотнику развивать околозвуковую скорость.

Недавно турецкая компания Baykar заявила, что не будет продавать Bayraktar России. По словам главы компании Халук Байрактар, дело не в деньгах, а в хороших отношениях и тесном сотрудничестве с Украиной.