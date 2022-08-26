"Не может быть и речи": турецкая компания Baykar не намерена поставлять Bayraktar в РФ

Глава компании Халук Байрактар заявил, что размер суммы, которую может предложить Россия, не имеет значения. Baykar ценит отношения с Украиной, и вносит вклад в ее борьбу за независимость.

Турецкая компания Baykar не собирается поставлять в Россию ударные беспилотники Bayraktar и другую продукцию. Об этом не может быть и речи, какую бы сумму Москва не предложила. Об этом заявил глава Baykar Халук Байрактар в интервью BBC.

По его словам, размер суммы, которую может предложить Россия, не имеет значения, потому что компания ценит отношения с Украиной.

"Деньги не являются для нас приоритетом… С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их (беспилотники Москве — ред.). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины", — сказал он.

Халук Байрактар добавил, что Bayraktar вносят вклад в борьбе Украины за независимость, а компания Baykar работает над тем, чтобы он был внесен "наилучшим возможным способом".

"Ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", — добавил он.

Напомним, 22 августа Халук Байрактар рассказал о ходе строительства завода по производству БПЛА в Украине. По его словам, сейчас Baykar работает над проектом строительства предприятия. В планах на производстве исследовать беспилотные технологии, а также изготавливать БПЛА следующего поколения Kizilelma.

29 июля в Турции заявили, что пока не намерены производить с Россией беспилотники Bayraktar. Ранее появилась информация, что Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану построить в России завод по производству БПЛА и заключить контракт с компанией Baykar.