"Фаза проектирования завершена": Bayraktar через 2 года построят завод в Украине

По словам гендиректор компании, в скором времени начнется процесс строительства предприятия, на котором будут собирать беспилотники.

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Гендиректор компании Bayraktar Халюк Байрактар заявил, что в Украине появится их завод через два года. Об этом сообщает Reuters.

Bayraktar планирует завершить строительство завода по производству беспилотников в Украине через два года. Гендиректор Халук Байрактар заявил, что план по строительству предприятия реализуется несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением РФ.

В кулуарах оборонной выставки SAHA EXPO, Байрактар сказал изданию, что план проектирования уже завершен.

"Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы фактически приступим к строительству… в течение двух лет мы хотели бы его закончить", — заявил Халюк Байрактар.

Отмечается, что Украина занимает важное место в цепочке поставок турецкой компании. Новые тяжелые беспилотники Akinci и Kizilelma используют украинские двигатели "Мотор Сич" и "Ивченко-прогресс".

Сейчас настоящим бестселлером в мире является Bayraktar TB2, который приобрел широкую популярность из-за войны в Сирии, Азербайджане и Украине. Его закупают 24 страны, включая страны НАТО. Компания растет по 50% в год. Гендиректор заявил, что в 2022 году портфель заказов позволит получить около 1 млрд долларов экспортной выручки — это на 50% выше, чем в 2021 году. В 2023 году также ожидается 50% роста.

Напомним, в начале сентября появились рендеры того, как будет выглядеть украинский завод Bayraktar в Украине.

Ранее в "Байкар" заявили, что уже закуплена земля для строительства БПЛА в Украине. Компания будет реализовывать намеченный план несмотря на российское вторжение.