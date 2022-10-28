"Фаза проєктування завершена": Bayraktar через 2 роки збудують завод в Україні

За словами гендиректора компанії, незабаром розпочнеться процес будівництва підприємства, на якому збиратимуть безпілотники.

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Гендиректор компанії Bayraktar Халюк Байрактар заявив, що в Україні з'явиться їхній завод через два роки. Про це повідомляє Reuters.

Bayraktar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки. Гендиректор Халук Байрактар заявив, що план будівництва підприємства реалізується незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням РФ.

У кулуарах оборонної виставки SAHA EXPO Байрактар сказав виданню, що план проєктування вже завершено.

"Зараз ми маємо архітектурний проєкт. Етап детального проєктування завершено. І ми фактично приступимо до будівництва… протягом двох років ми хотіли б його закінчити", — заявив Халюк Байрактар.

Зазначається, що Україна посідає важливе місце у ланцюжку постачання турецької компанії. Нові важкі безпілотники Akinci та Kizilelma використовують українські двигуни "Мотор Січ" та "Івченко-прогрес".

Зараз справжнім бестселером у світі є Bayraktar TB2, який набув широкої популярності через війну в Сирії, Азербайджані та Україні. Його закуповують 24 країни, включаючи країни НАТО. Компанія зростає по 50% на рік. Гендиректор заявив, що 2022 року портфель замовлень дозволить отримати близько 1 млрд доларів експортної виручки — це на 50% вище, ніж 2021 року. 2023 року також очікується 50% зростання.

Нагадаємо, на початку вересня з'явилися рендери того, як виглядатиме український завод Bayraktar в Україні.

Раніше в "Байкарі" заявили, що вже закуплено землю для будівництва БПЛА в Україні. Компанія реалізовуватиме намічений план незважаючи на російське вторгнення.