В Україні завершили проєктування заводу з виробництва безпілотників Bayraktar, – посол

За словами Василя Боднара, протягом наступних двох років може розпочатися виготовлення бестселерів Bayraktar TB2 та новітнього Kizilelma.

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Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що турецька компанія Bayraktar вже завершила проєкт будівництва підприємства в Україні. Про це повідомлять "Укрінформ".

За його словами, завод може розпочати роботу протягом наступних двох років, а на підприємстві робитимуть БПЛА із частковою локалізацією виробництва. Окрім Bayraktar TB2, на підприємстві виготовлятимуть найновіші Bayraktar Kizilelma.

"На сьогодні сформовано всю правову базу, вже, як ви знаєте, ратифіковано відповідну міжнародну угоду, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту", — заявив Боднар.

Також він додав, що днями безпілотний винищувач Kizilelma пройшов друге льотне випробування. До нього встановили двигуни українського виробництва. Це свідчить про глибоку кооперацію між двома країнами. Посол висловив сподівання, що конкретні результати у співпраці можуть надалі зміцнити безпеку України.

Нагадаємо, 10 вересня у ЗМІ показали, як виглядатиме завод Bayraktar в Україні. На підприємстві працюватимуть понад 300 українських інженерів та техніків.

28 жовтня гендиректор Bayraktar вже заявляв про завершення фази проектування заводу Bayrakat в Україні.