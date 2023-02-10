"Змінять хід війни": українські воїни збирають дрони-камікадзе з ШІ за $1500 (відео)

Спецназівці підготували дві моделі: одна несе 10 кг вибухівки, а друга — 20 кг. Вони вже проходять випробування на влучність.

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Сили спеціальних операцій збирають українські дрони-камікадзе для завдання ефективних ударів по російських військах. Деталі проєкту боєць тактичної групи "Ірпінь" із позивним "Танцюрист" розповів "5 каналу".

Фахівці із ССО розпочали розробку власного безпілотника восени 2022 року, а зараз проводять польові випробування, перевіряючи точність влучення по встановленим цілям. Після тестів апарати відправляють на доопрацювання, щоб виправити виявлені недоліки та зробити їх ідеальними. Інженери працюють над захистом каналів зв'язку, а також створюють штучний інтелект для захоплення цілей.

"Танцюрист" додав, що команда підготувала дві моделі для різного корисного навантаження, одна летить на 10 кілометрів, а інша — на 20. Модульна конструкція дозволяє легко перевозити дрони з місця на місця в розібраному вигляді, а повне складання займає близько 4 годин. Управління БПЛА досить просте, тож військові швидко його освоюють.

"Ми виробляємо ударні системи, дрони-камікадзе, для того, щоб змінити хід війни, щоб ми могли знищити нашого ворога", — наголосив "Танцюрист".

Вартість дронів становить від $1500 до $5000, але розробники хочуть здешевити виробництво. Для цього вони шукають за кордоном компанії, які погодяться постачати деталі для комплектування за вигідними цінами, головною проблемою є закупівля дефіцитної електроніки. Команда планує вирушити за кордон, щоб продемонструвати свої дрони потенційним партнерам та інвесторам, якщо вони зможуть заручитися їхньою підтримкою, то перші "камікадзе" вирушать на фронт уже через 3-4 місяці.

У січні писали, як бійці ССО знищили позицію росіян під Бахмутом за допомогою дрона-камікадзе. Влучним потраплянням оператор ліквідував двох окупантів, які вели вогонь із автоматів.

Тим часом морпіхи ЗСУ збирають власні військові дрони для оборони України. Вивчивши основи роботи безпілотників, вони сконструювали кілька моделей під різні бойові завдання.