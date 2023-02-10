"Изменят ход войны": украинские воины собирают дроны-камикадзе с ИИ за $1500 (видео)

Спецназовцы подготовили две модели: одна несет 10 кг взрывчатки, а вторая — 20 кг. Они уже проходят испытания на меткость.

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Силы специальных операций собирают украинские дроны-камикадзе для нанесения эффективных ударов по российским войскам. Детали проекта боец тактической группы "Ирпень" с позывным "Танцор" рассказал "5 каналу".

Специалисты из ССО начали разработку собственного беспилотника осенью 2022 года, а сейчас проводят полевые испытания, проверяя точность попадания по установленным целям. После тестов аппараты отправляют на доработку, чтобы исправить выявленные недостатки и сделать их идеальными. Инженеры работают над защитой каналов связи, а также создают искусственный интеллект для захвата целей.

"Танцор" добавил, что команда подготовила две модели для разной полезной нагрузки, одна летит на 10 километров, а другая — на 20. Модульная конструкция позволяет легко перевозить дроны с места на места в разобранном виде, а полная сборка занимает около 4 часов. Управление БПЛА довольно простое, поэтому военные быстро его осваивают.

"Мы производим ударные системы, дроны–камикадзе, для того, чтобы изменить ход войны, чтобы мы могли уничтожить нашего врага", — подчеркнул "Танцор".

Стоимость дронов составляет от $1500 до $5000, но разработчики хотят удешевить производство. Для этого они ищут за рубежом компании, которые согласятся поставлять комплектующие по выгодным ценам, главная проблема — закупка дефицитной электроники. Команда планирует отправиться за границу, чтобы продемонстрировать свои дроны потенциальным партнерам и инвесторам, если они смогут заручиться их поддержкой, то первые "камикадзе" отправятся на фронт уже через 3-4 месяца.

В январе писали, как бойцы ССО уничтожили позицию россиян под Бахмутом с помощью дрона-камикадзе. Метким попаданием оператор ликвидировал двух оккупантов, которые вели огонь из автоматов.

Тем временем морпехи ВСУ собирают собственные военные дроны для обороны Украины. Изучив основы работы беспилотников, они сконструировали несколько моделей под разные боевые задачи.