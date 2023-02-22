Волонтер напечатал беспилотник для ВСУ на 3D-принтере: как ему это удалось (фото)

Стоимость такого аппарата в десятки раз ниже, чем других дронов, которые ВСУ сейчас запускают на передовой.

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Житель Гадяча Полтавской области Артур Бижко собирает беспилотники из деталей, которые сам печатает на 3D-принтере. Он рассказал о своем изобретении изданию Telegraf.

Бизнесмен Артур Бижко готовый корпус дрона самолетного типа весом 1,1 кг с длиной 90 см и размахом крыльев 1,4 см. Он напечатал детали из невзрачного черного пластика, но не спешит красить летательный аппарат, поскольку это увеличит массу, а значит уменьшит дальность полета.

По словам Бижко, себестоимость его пластикового дрона намного ниже, чем аналогичных моделей из пенопласта или карбона. Кроме того, благодаря такому материалу корпуса и небольшим габаритам устройство будет малозаметным для вражеских радаров. Еще одно преимущество технологии — быстрое производство. 3D-принтер позволяет изготовить все детали за 48 часов, еще какое-то время потребуется на склейку.

Пока Артур Бижко сделал только корпус, внутрь него еще нужно установить электронику и аккумулятор, которые также прибавят несколько килограммов веса. Электронные детали украинец уже нашел и ждет доставки, какие-то из них оказались в Украине, а какие-то пришлось заказать из Китая. Пока идут недостающие комплектующие, волонтер готовит корпус еще одного БПЛА.

[ + – ] Артур Бижко c пластиковым дроном, созданным с помощью 3D-печати Фото: telegraf

"Как только его смонтирую, начну испытания. И поедет этот самолетик на "ноль", где стоят наши земляки. Аэроразведка очень нуждается в таких аппаратах. Насколько я знаю, на фронте напечатанные аппараты еще не применялись", — поделился Артур.

Энтузиаст признался, что ему не пришлось создавать БПЛА с нуля, поскольку конструкторские разработки дронов уже продаются на зарубежных онлайн-ресурсах по ценам от $20 до $40. Артур Бижко через знакомого аэроразведчика связался с единомышленником, которые купил модуль за $25 и согласился поделиться чертежами.

Бизнесмен объяснил: во время печати 3D-принтер подает расплавленный пластик на сопло и формирует деталь, нанося слой за слоем. Под каждый тип пластика оборудование приходится заново настраивать, выставляя такие параметры, как температуру. После первых тестов процесс идет гораздо быстрее.

"Не все с первого раза выходит. Что-то бывает не так… У меня было много тестовых печатей. Только одна часть крыла печатается более шести часов", — отметил Артур.

Ранее писали, что бойцы ССО собирают самодельные дроны-камикадзе для нанесения ударов по ВС РФ. Одна модель рассчитана на 10 км, а другая — на 20, стоимость же колеблется от $1500 до $5000 в зависимости от характеристик.

В январе писали, что добровольческий батальон "Солнышко" собирает дешевые ударные дроны из пенопласта и монтажной пены. Аппараты стоимостью около $100 атакуют оккупантов мощными противопехотными бомбами с дробью.