Новий український дрон для ЗСУ може нести 3 кг боєприпасів і запускатися з рук (відео)

Розробка ударного дрона Skynetua практично завершена — залишилися останні штрихи.

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Український інженер і засновник компанії Skynetua Михайло Дронов розповів про те, як пройшли льотні випробування нового ударного дрона. На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео.

"Нарешті вдалося доопрацювати літак і вийти на стабільні показники зльоту. Зараз злітна вага становить уже 9 кг, а корисне навантаження — 3 кг, але проблем із запуском з руки майже немає", — написав Михайло.

У своєму дописі він зазначив, що зіткнувся з однією проблемою під час тестування бойового БПЛА, і вона полягала у дешевих комплектуючих. Інженер поділився, що комплектуючі мали різні параметри і тому щоразу їх доводилося налаштовувати так, щоб вони коректно працювали спільно.

"Але зараз я ще на крок ближче до завершення розробки", — наголосив Дронов.

Михайло Дронов почав тестувати ударний дрон Skynetua наприкінці січня цього року. БПЛА постійно доопрацьовується та удосконалюється. Підсумковий варіант повинен мати в ідеалі дальність польоту 50 км і вантажопідйомність до 3 кг. Останньої цілі вже вдалося досягти. У планах інженерів створити модель безпілотника, яка могла б нести більше корисного навантаження, при цьому дальність її польоту буде дещо скорочена. Михайло Дронов писав раніше у коментарях, що на дрони встановлять камери, щоб вони могли бачити ціль та наводитися на неї. Також він планує зробити так, щоб дрони літали відносно низько — це вбереже їх від радарів та підвищить ефективність у бою.

Раніше ми повідомляли про те, що за допомогою дронів захисники України змогли знищити понад 10 танків ЗС РФ.