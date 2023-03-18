Дрони СБУ за одну ніч підірвали 11 російських танків та БТР (відео)

Безпілотники, оснащені тепловізорами, дозволяють українським спецназівцям відстежувати й атакувати росіян навіть у темряві.

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У ніч проти 18 березня оператори Центру спеціальних операцій "А" уразили 11 одиниць російської техніки на Донецькому напрямку. Служба безпеки України оприлюднила відеозапис операції на своїй сторінці у Facebook.

Група спецназу "Білі вовки" влаштувала полювання на ворожу техніку, використовуючи безпілотники, оснащені тепловізорами й озброєні кумулятивними гранатами. Завдяки високій влучності їм вдалося влучити по 10 танках ЗС РФ, а бонусом став бронетранспортер.

Усі атаки спецназівцям вдалося зафіксувати на камері дронів. На відео можна побачити, що падіння боєприпасів супроводжувалося потужними вибухами. Невідомо, у якому стані бронетехніка росіян та її екіпажі залишилися після ударів, проте СБУ запевняє, що танки та БТР вийшли з ладу.

Група спецназу "Білі вовки" влаштувала полювання на ворожу техніку, використовуючи безпілотники, оснащені тепловізорами й озброєні кумулятивними гранатами

Центр спецоперацій "А" регулярно влаштовують нічні вильоти, і з кожним разом досягає кращого результату. Наприклад, у ніч проти 2 березня дрони СБУ знищили 6 танків ЗС РФ. А вночі 4 березня кількість техніки, ураженої БПЛА, зросла до 8 одиниць.

Тим часом, 72-а ОМБр ЗСУ використовує дрони для знищення російських танків на передовій. Нещодавно вони показали, як закидають бойові машини супротивника гранатами різних типів, а одна з них влучила прямо у відкритий люк і викликала пожежу, яка остаточно вивела техніку з ладу.

Крім танків та БТР, українські БПЛА уражають комплекси спостереження ЗС РФ під назвою "Муром". Один із таких вдалося підірвати на Каховській гідроелектростанції за допомогою FPV-дрона Falcon Avanger. Як пояснили в батальйоні "Стугна", таке обладнання відстежує переміщення підрозділів ЗСУ та заважає вести наступальні дії.