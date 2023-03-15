Дрон Falcon Avenger підірвав російський комплекс "Муром" на Каховській ГЕС (відео)

Росіяни використовують комплекси "Муром-М", щоб стежити за діями ЗСУ та заважати їм звільняти окуповані райони.

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Батальйон Збройних сил України "Стугна" знищив російський комплекс спостереження "Муром" на Каховській гідроелектростанції у Херсонській області за допомогою дрону-камікадзе Falcon Avanger. Пресслужба підрозділу опублікувала відеозапис атаки у Facebook.

Українські військові помітили комплекс "Муром-М" на греблі Каховської ГЕС та вирішили його знищити. Вони відправили дрон-камікадзе, яким оператор керував за допомогою саморобної станції із двома екранами, зібраною у невеликому кейсі. При першій спробі пілот промахнувся повз невеликий апарат з камерами, але швидко розвернувся і вразив ціль. Варто зазначити, що фрагмент цього відеоролика опублікували ще 12 лютого.

Інформації про БПЛА під назвою Falcon Avanger у мережі немає, проте у листопаді 2022 року батальйон "Стугна" показав присвячений йому відеоролик. На кадрах, де український військовий підписував боєприпаси перед відправкою, можна побачити деталі, ймовірно, для саморобного FPV-дрону, які стали ефективною зброєю в арсеналі ЗСУ.

Пресслужба батальйону зазначила, що росіяни розміщують комплекси "Муром-М" по всій лінії фронту, заважаючи ЗСУ звільняти тимчасово окуповані території України. "Стугна" виявляє та знищує всі подібні системи, щоб "осліпити" російські війська.

Раніше про появу комплексів Муром-М на фронті повідомив український військовослужбовець із псевдонімом Сергій Флеш. За його інформацією, росіяни встановлюють їх на високих будинках, таких як елеватори, і піднімають на штатних щоглах прямо над окопами. "Муром" є невеликим приладом з оптичною і тепловізійною камерою, що дозволяє цілодобово вести спостереження за певною зоною. Система помічає людей та техніку на відстані до 10 км.

Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken звітував про знищення двох стаціонарних веж "Муром" у Росії. Бійці вразили комплекси у Курсій та Брянській областях, використовуючи ПТРК.

Писали також, що таке FPV-дрони "камікадзе" і чим вони відрізняються від інших типів БПЛА. Наразі таку технологію використовують на фронті як українські, так і російські війська.