Дрон Falcon Avenger взорвал российский комплекс "Муром" на Каховской ГЭС (видео)

Россияне используют комплексы "Муром-М", чтобы следить за действиями ВСУ и мешать им освобождать оккупированные районы.

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Батальон Вооруженных сил Украины "Стугна" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром" на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области с помощью дрона-камикадзе Falcon Avanger. Пресс-служба подразделения опубликовала видеозапись атаки в Facebook.

Украинские военные заметили комплекс "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС и решили его уничтожить. Они отправили дрон-камикадзе, которым оператор управлял с помощью самодельной станции с двумя экранами, собранной в небольшом кейсе. При первой попытке пилот промахнулся мимо небольшого аппарата с камерами, но быстро развернулся и поразил цель. Стоит отметить, что фрагмент этого видеоролика "Стугна" опубликовала еще 12 февраля.

Информации о БПЛА под названием Falcon Avanger в Сети нет, однако в ноябре 2022 года батальон "Стугна" показал посвященный ему видеоролик. На кадрах, где украинский военный подписывал боеприпасы перед отправкой, можно заметить детали, предположительно, для самодельного FPV-дрона, которые стали эффективным оружием в арсенале ВСУ.

Пресс-служба батальона отметила, что россияне размещают комплексы "Муром-М" по всей линии фронта, мешая ВСУ освобождать временно оккупированные территории Украины. "Стугна" выявляет и уничтожает все подобные системы, чтобы "ослепить" российские войска.

Ранее о появлении комплексов "Муром-М" на фронте сообщил украинский военнослужащий с псевдонимом Сергей Флэш. По его информации, россияне устанавливают их на высоких зданиях, таких как элеваторы, и поднимают на штатных мачтах прямо над окопами. "Муром" представляет собой небольшой прибор с оптической и тепловизионной камерой, позволяющий круглосуточно вести наблюдение за определенной зоной. Система замечает людей и технику на расстоянии до 10 км.

Спецподразделение ГУР Минобороны Kraken отчиталось об уничтожении двух стационарных башен "Муром" в России. Бойцы поразили комплексы в Курсой и Брянской областях, используя ПТРК.

Писали также, что такое FPV-дроны "камикадзе" и чем они отличаются от других типов БПЛА. Сейчас такую технологию используют на фронте как украинские, так и российские войска.