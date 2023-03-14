Россияне применяют "загадочные" комплексы "Муром": почему ВСУ нужно их уничтожать (видео)

Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины.

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Российские войска начали активно использовать на фронте новые комплексы "Муром-М" для слежки за Вооруженными силами Украины. Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш в Facebook раскрыл их характеристики и принцип работы.

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику. Оно оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Российский комплекс наблюдения "Муром-М" Фото: Facebook

Как объяснил Сергей Флэш, для эффективной работы комплекса его необходимо разместить как можно выше, чтобы был хороший обзор. Россияне устанавливают их высоких зданиях, таких как башни и элеваторы, а также поднимают на специальных мачтах прямо над своими окопами. Одну из таких украинскому дрону удалось снять на позиции ВС РФ.

"К вниманию ВСУ. По всем фронтам РФ фиксируется новый "загадочный" комплекс. Обнаруживаем, узнаем, уничтожаем", — обратился Сергей Флэш к военнослужащим.

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины Kraken сообщает, что автоматические башни "Муром" установлены и на территории России. Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с границей. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Бойцы Kraken выяснили местоположение двух таких башен: в селе Крупец в Курской области РФ и в селе Троебортное Брянской области. Украинские военные уничтожили их выстрелами из противотанковых ракетных комплексов с расстояния около 20 км.

Ранее Сергей Флэш сообщил о применении россиянами новой РЛС "Репейник". Она может обнаруживать и подавлять беспилотники с помощью направленного излучения на расстоянии до 3 км.

На прошлой неделе писали о российских комплексах связи "Редут 2-УС", "Репеллент", "Житель" и "Борисоглебск", которые очень помогают ВС РФ. Минцифры попросило сообщать о таких системах на оккупированной части Украины, чтобы ВСУ могли их уничтожать.