На фронте замечена новая российская РЛС "Репейник": эксперт раскрыл особенности (видео)

"Репейник" может как обнаруживать украинские БПЛА, так и подавлять их направленным излучением. Украинские военные могут засечь такие комплексы, но сделать это весьма трудно.

Related video

Украинские разведчики заметили на фронте новую российскую радиолокационную станцию под названием "Репейник". Военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал в Facebook, в чем ее особенности.

Радиолокатор "Репейник" мощностью 2 Вт работает в диапазоне 9,2-9.5 ГГц, замечает дроны типа DJI Mavic 2 на расстоянии 2 км, а более крупные Matrice — до 3 км. Устройство определяет местоположение БПЛА способом классической радиолокации, то есть излучает сигналы, улавливает отражения от объекта и передают данные оператору.

Как отметил Сергей Флэш, такая технология имеет как преимущества, так и недостатки. Главная слабость "Репейника" в том, что его тоже можно заметить по радиоизлучению. Впрочем, сделать это с земли крайне сложно, ведь лучи направляются вверх, а диапазон 9 ГГц весьма редкий и улавливается не всеми переносными средствами радиоэлектронной разведки.

Комплекс "Репейник" находит дрон, берет азимут и угол, после чего задействует систему РЭБ в виде неких "турелей" мощностью 30 Вт на диапазон. Они атакуют цель направленным излучением на таких частотах: 860 — 930; 1560 — 1620; 2400 — 2485; 5250 — 5680; 5725 — 5850.

"РЛС "Репейник" это второй технический "шедевр" Сестрорецкого оружейного завода после "страшного" "охотника" за Старлинками, комплекса "Борщевик". Кстати, если не знали, "Борщевик" упомянут разработчиками, рядом с брендом StarLink только для хайпа. На самом деле это пеленгатор источников WiFi сигнала: роутетров, мостов и т.д. Возможно и хороший пеленгатор, но без магии и всяких там "аналоговнет", — добавил Сергей Флэш.

Об испытании в Украине прототипов российской РЛС "Репейник" стало известно в декабре 2022 года. Как сообщили СМИ, военные ВС РФ начали применять устройства на двух участках фронта и делятся своим опытом с производителями. Комплекс состоит из самой радиолокационной станции, фазированной антенной решетки (АФАР), штатива-треноги, аккумулятора и пульта управления — все вместе это весит 25,5 кг. Система автоматически сопровождает до 256 объектов и передает данные оператору раз в 1,25 секунды.

Тем временем, украинский инженер Дмитрий Селин разработал портативную систему для выявления дронов. Она способна обнаруживать "Орланы", "Элероны" и другие модели российских БПЛА, которые запускают над Украиной.