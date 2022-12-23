В России придумали средство против дронов ВСУ, но на фронте его не будет: эксперт

ВСУ используют большое количество БПЛА, поэтому россияне ищут способы борьбы с ними. Однако хваленые новоделы редко доходят до серийного производства.

Related video

ВС РФ, как заявляет российская пресса, испытывают на территории Украины новый радиолокационные станции "Репейник", призванные бороться беспилотниками. Издание "Военное обозрение" посвятило устройству целую статью, в которой утверждается, что оно будет выпускаться массово. Фокус обратился за комментарием к украинскому эксперту, основателю Drone.ua Валерию Яковенко, чтобы выяснить, смогут ли в России, ввиду санкций, утечки кадров и нехватки ресурсов, поставить "Репейники", как говорится, "на конвейер".

История создания средства против дронов "Репейник"

В 2021 году компания "Базовые технологии" из Москвы представила несколько версий малой радиолокационной станции "Волна", предназначенную для поиска небольших БПЛА, чтобы их впоследствии сбивали огневыми или радиотехническими средствами. Весной 2022 года она начала мелкосерийное производство комплексов и даже продала несколько штук неназванным заказчикам. Чуть позже сотрудники "Базовых технологий" перешли работать на "Сестрорецкий оружейный завод" в Мытищах, где доработали один из вариантов "Волны" и собрали носимую РЛС под названием "Репейник".

[ + – ] Радиолокационная станция "Волна"

Как утверждает пророссийский Телеграм-канал Reverse Side Of The Medal (RSOTM), завод изготовил несколько опытных прототипов, которые отправили тестировать в Украину. Неизвестно, какие именно испытания проводились и чем они закончились, но канал обнародовал фотографию "Репейника". Позже RSOTM заявил, будто станции передали подразделениям ВС РФ и установили на двух участках фронта, а российские военные отчитываются производителю о полученном опыте.

Характеристики радиолокационной станции "Репейник"

Разработчики утверждают, что при создании РЛС "Репейник" использовали современные технологии и комплектующие, благодаря им повысили характеристики и эффективность, уменьшили габариты и потребление энергии. Комплекс состоит из радиолокационной станции, активной фазированной антенной решетки (АФАР), штатива-треноги, аккумулятора на 8 ч работы, и пульта управления. Общий вес составляет 25,5 кг, поэтому "Репейник" можно легко перевозить, а развертывание занимает около 5 мин.

Как сообщается, новая РЛС излучает узкие радиолучи в диапазоне частот 9,2-9,5 ГГц и проводит круговое сканирование пространства по азимуту с углом места до 20°. Она обнаруживает дроны с эффективной площадью рассеивания до 0,01 кв. м на расстоянии 10 км и на высоте до 5 км, если они двигаются со скоростью до 150 км/ч. Автоматика сопровождает до 256 объектов, обновляя данные каждые 1,25 с и передавая их на компьютер оператора.

[ + – ] Радиолокационная станция "Репейник"

Помешает ли РЛС "Репейник" дронам ВСУ

Эксперт по беспилотным технологиям, основатель проекта Drones.ua Валерий Яковенко в комментарии Фокусу отметил, что российские пропагандисты регулярно публикуют информацию об амбициозных проектах, но их часто следует понимать "наоборот". Изрядная доля таких сообщений посвящена БПЛА.

"Война за свободу демократического мира, в которой Украина защищается от оккупантов из Московии, многими названа "войной дронов", где дроны используются очень активно с обеих сторон. Отличие в том, что дронов в Украине гораздо больше, поэтому и неудивительно, что россияне пытаются хоть как-то исправить эту ситуацию, либо создавая определенные технологические комплексы, либо просто распространяя материалы об этом", — отметил эксперт.

Как объяснил Яковенко, борьба с дронами имеет два направления: детекция (обнаружение) и подавление. Обнаруживают дроны стандартной технологией радиоэлектронной разведки — улавливают электромагнитные сигналы на определенных частотах, излучаемые летательными аппаратами. Сейчас такой подход в мире редко используют для поиска небольших дронов, но он может сработать для поиска крупных БПЛА.

Разработчики "Репейника" заявили, что их станция работает, как радар: излучают радиоволны на определенных частотах, а затем измеряют, как они отражаются от объектов. По словам специалиста, пока нельзя подтвердить, работают ли устройства на самом деле.

"Комплекс, указанный в публикациях росСМИ, описывает часть из необходимых технологических применений, и мы не видим комплексности этой работы. Учитывая частоту публикаций в стиле "аналоговнет" от пиарщиков оккупантов, мы не видим в существующем приборе решений, чью эффективность можно было доказать или масштабировать", — прокомментировал Валерий.

В России сложно производить высокотехнологичное оборудование из-за санкций, ограничившим поставки компонентов. Как сообщил эксперт, даже если россиянам удается создать прототип или предсерийный образец устройства, дефицит деталей не позволит построить производственные линии и развернуть полномасштабное производство.

Ранее писали, что россияне начали защищать свою инфраструктуру от дронов ВСУ с помощью станций "Серп-ВС". Он должен обнаруживать и подавлять БПЛА на расстоянии до 3 км. Первые такие станции установили на ряде топливно-энергетических объектов.