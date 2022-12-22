В РФ начали защищать инфраструктуру от дронов ВСУ: что известно о системе "Серп-ВС"

Технология позволяет подавлять БПЛА на расстоянии до 3 км. Несколько комплексов можно объединить в сеть, чтобы охватить большую площадь.

Related video

Топливно-энергетические объекты в России решили защитить от дронов с помощью новых систем "Серп-ВС". Подробности на официальном сайте раскрыла пресс-служба холдинга "Росэлектроника, который входит в государственную корпорацию "Ростех".

Научно-исследовательский институт "Вектор" разработал систему для борьбы с малыми БПЛА. Создатели утверждают, что "Серп-ВС" подавляет каналы управления дронами: GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5) и даже Wi-Fi. В результате аппарат теряет связь с оператором и возможность ориентироваться в пространстве.

"Серп-ВС" обнаруживает беспилотники в секторе от -10 до 80 градусов по вертикали и на 360 градусов по горизонтали на расстоянии до 3 километров. Потребляемая мощность передатчика составляет 150 Вт, он подключается к пункту управления через кабель Eternet. Комплексы способны работать автономно, защищая как неподвижные, так и мобильные объекты инфраструктуры. Несколько "Серпов" объединяются в сеть для обороны большой зоны.

"Мы видим, с какими рисками связано растущее использование беспилотников как в военной, так и в гражданской сферах. Объекты топливно-энергетического комплекса относятся к критически важной инфраструктуре. Разработка "Росэлектроники" позволяет повысить их безопасность с помощью радиоэлектронного воздействия на дроны самых разных производителей", — прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Представитель НИИ "Вектор" Андрей Сорокин добавил, ч то в последнее время беспилотники часто используют для совершения диверсий или шпионажа на инфраструктурных объектах. Маленькие БПЛА сложно заметить в небе на высоте десятки метров, поэтому России необходимы средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее появилась информация, что в России нет надежной защиты от БПЛА. По мнению правозащитника Марка Фейгина, удары по российским авиабазам 5 декабря показали, насколько уязвима российская инфраструктура. Вполне вероятно, что украинский дальнобойный дрон сможет долететь даже до Кремля.

Недавно писали, что в Греции компания ADAPTIT разработала новую систему для защиты инфраструктуры от дронов. В ее основе лежат датчики, фиксирующие приближение БПЛА на расстоянии до 7 км, а также электромагнитных излучателей, которые выводят из строя электронику.