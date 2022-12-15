"Могут залететь прямо в Кремль". У РФ нет защиты от украинских дронов, — Фейгин

Если беспилотники смогли поразить стратегически важные авиабазы, то смогут долететь и до Москвы, уверен Марк Фейгин.

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Удары по военным аэродромам показали, что в России нет надежной системы защиты против беспилотных летательных аппаратов. Как предположил российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии изданию Obozrevatel, даже Кремль может быть уязвим.

Неизвестные беспилотники, по мнению многих экспертов — украинские, хотя Киев свою причастность не подтверждает, атаковали авиабазы в глубоком тылу ВС РФ — в Смоленской и Рязанской областях. После ударов российские власти утверждают, что Москва защищена куда надежнее, но, вероятно, лгут.

"Эти 700 километров от границы Украины – это то же самое, что Рублевка или Кремль. Дрон может прилететь прямо в Георгиевский зал", — заявил Марк Фейгин.

Эксперт обратил внимание, что атаки на российские аэродромы в Энгельсе и Дягилево являются беспрецедентными случаями, ведь таких ударов на территории РФ не было уже десятки лет — со времен Второй мировой войны. На базах находились стратегически важные самолеты-бомбардировщики, три из которых были уничтожены, но хваленые системы ПВО не смогли защитить их от БПЛА.

"Говорят, что у Кремля и у отдельных объектов есть какая-то защита, в том числе противодроновая. Якобы над Москвой есть какая-то система. Но так говорят. Это все разговоры", — предположил Марк Фейгин.

5 декабря были нанесены удары по аэродромам "Энгельс" в Саратовской и "Дягилево" в Рязанской областях. В результате атаки погибли несколько военнослужащих и повреждены минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые запускают крылатые ракеты по Украине.

Ранее писали, как Украина могла переделать БПЛА Ту-141 "Стриж" для ударов по авиабазам РФ. По информации военного аналитика Романа Свитана, инженеры вытащили парашют и старую аппаратуру для съемки, заменив их 300-килограммовой боеголовкой и современными блоками навигации.