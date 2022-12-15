"Можуть залетіти прямо в Кремль. В РФ немає захисту від українських дронів", — Фейгін

Якщо безпілотники змогли вразити стратегічно важливі авіабази, то зможуть долетіти і до Москви, впевнений Марк Фейгін.

Related video

Удари по військових аеродромах показали, що в Росії немає надійної системи захисту проти безпілотних літальних апаратів. Як припустив російський правозахисник Марк Фейгін у коментарі виданню Obozrevatel, навіть Кремль може бути вразливим.

Невідомі безпілотники, на думку багатьох експертів, — українські, хоча Київ свою причетність не підтверджує, атакували авіабази в глибокому тилу ЗС РФ — у Смоленській і Рязанській областях. Після ударів російська влада стверджує, що Москва захищена куди надійніше, але, ймовірно, брешуть.

"Ці 700 кілометрів від кордону України — це те саме, що Рубльовка чи Кремль. Дрон може прилетіти прямо в Георгіївську залу", — заявив Марк Фейгін.

Експерт звернув увагу, що атаки на російські аеродроми в Енгельсі та Дягілєво є безпрецедентними випадками, адже таких ударів на території РФ не було вже десятки років — із часів Другої світової війни. На базах були стратегічно важливі літаки-бомбардувальники, три з яких були знищені, але хвалені системи ППО не змогли захистити їх від БПЛА.

"Кажуть, що Кремль та окремі об'єкти мають якийсь захист, зокрема протидроновий. Нібито над Москвою є якась система. Але так кажуть. Це всі розмови", — припустив Марк Фейгін.

5 грудня було завдано ударів по аеродромах "Енгельс" у Саратовській і "Дягілєво" в Рязанській областях. Унаслідок атаки загинули кілька військовослужбовців і пошкоджено мінімум два стратегічні бомбардувальники Ту-95, які запускають крилаті ракети по Україні.

Раніше писали, як Україна могла переробити БПЛА Ту-141 "Стриж" для ударів по авіабазах РФ. За інформацією військового аналітика Романа Світана, інженери витягли парашут і стару апаратуру для зйомки, замінивши їх 300-кілограмовою боєголовкою та сучасними блоками навігації.