Поставили "мізки": як Україна переробила БПЛА Ne-141 "Стриж" для ударів по авіабазах РФ

Викинувши стару апаратуру, українські інженери могли звільнити місце для встановлення 300 кг вибухівки та сучасної електроніки.

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Російська журналістка Юлія Латиніна впевнена, що Україна завдала удару по авіабазі в Енгельсі (РФ) модернізованими безпілотними літаками Ту-141 "Стриж". Вона розповіла про ці машини в ефірі своєї авторської програми "Код Доступу. Інформаційний бункер" на YouTube.

Як зазначила Латиніна, за радянських часів Ту-141 виробляли на Харківському авіаційному заводі, і після розпаду СРСР у незалежній Україні їх залишилося понад 150 одиниць. Проте машини були дуже поганому стані, тому їх не можна було використовувати за призначенням.

"Це дуже стара радянська безпілотна машинка, яка служила для розвідки. Вона побудована в такі допотопні часи, що в неї не було ніякого GPS — апаратура робила фотографії на плівці. Апаратура важила 200 кг, зверху ще розміщувався парашут, на якому літак спускався назад. Він же не передавав дані, а мав фізично цю плівку доставити. Ось такий мотлох", — зазначила журналістка.

Юлія Латиніна посилається на військового аналітика Романа Світана, полковника ЗСУ у запасі, який розповів, як українцям вдалося модифікувати "Стрижі". За його словами, з Ту-141 вийняли стару 200-кілограмову фотоапаратуру та парашут, встановивши на їхнє місце бойову частину з вибухівкою вагою близько 300 кг. Крім того, безпілотнику поставили "мізки", тобто сучасну електроніку для навігації, яка дозволила долетіти до Енгельса та знищити російські стратегічні бомбардувальники.

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В іншому подкасті від 9 грудня Юлія Латиніна заявила, що під Енгельсом була єдина російська авіабаза, звідки злітали стратегічні бомбардувальники з крилатими ракетами X-55 і X-101. Внаслідок атаки українського БПЛА "щось трапилося" з двома літаками Ту-95, кожен з яких несе по 16 ракет.

"Ось ми бачимо, що востаннє прилетіло набагато менше", — наголосила Юлія Латиніна.

5 грудня стало відомо про атаку по військових аеродромах "Енгельс" у Саратовській та "Дягілєво" в Рязанській областях. У Росії відразу припустили, що удари завдали радянські Ту-141 "Стриж".

Західні військові аналітики розповіли, як Україна могла модернізувати "Стрижі" для запусків по РФ. Оригінальний безпілотник мав інерційну систему наведення, високу швидкість та дальність польоту (до 1000 км), можливість летіти на наднизькій висоті для обходу ППО. Крім цього, інженери могли встановити блок супутникової навігації для більшої точності.