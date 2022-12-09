Став крилатою ракетою: як Україна модернізувала радянський БПЛА для ударів по РФ

Ймовірно, радянський розвіддрон переробили й оснастили супутниковою навігацією. Для модернізації безпілотника були всі умови: дальність дії, швидкість польоту й інші вигідні характеристики.

Related video

Одразу два західні видання з посиланням на джерела заявили, що удари по військових аеродромах РФ — результат модернізації радянського дрона Ту-141 "Стриж". Імовірно, Україна перетворила його на подобу крилатої ракети. Про це повідомляє Defense Express.

Радянський розвідувальний дрон переробили для завдання ударів по російських військових базах. Зокрема, про це заявили у Financial Times і Politico. Українські військові чи влада не брали на себе відповідальності за удари, що для них характерно.

Як зазначають у Defense Express, модернізація застарілого "Стрижа" — це найкраще, що могло з ним статися. Застаріла розвідувальна апаратура разом із плівкою могла звільнити до 100 кг корисного навантаження. Водночас БПЛА мав усі шанси для модернізації завдяки:

інерційній системі наведення

польоту на наднизькій висоті

високій швидкості польоту до 1100 км/год

дальності польоту до 1000 км

програмуванню маршруту

Ймовірно, у дрон додали блок із супутниковою навігацією. Такого припущення автори дійшли через високу точність ударів, якої достатньо для ураження окремого літака.

[ + – ] Радіус ураження "Стрижа" порівняно з "Точкою-У"

Якщо це справді так, то під загрозою всі військові об'єкти РФ по всьому європейському континенті аж до Санкт-Петербурга. Росії треба буде переробляти свою ППО. Ворожа протиповітряна оборона шикувалася для протистояння із Заходом, на удари з півдня вони не розраховували.

Тому Кремлю доведеться перекинути частину сил із прифронтових районів, що зрештою призведе до зменшення щільності ППО на передовій для окупантів. Зрештою, Україна глобально змінює правила війни.

Нагадаємо, у FT писали, що Україна тепер не має обмежень у дальності ударів по РФ.

Раніше ЗМІ показали наслідки удару по авіабазі "Дягілєво". Стратегічний бомбардувальник Ту-95 отримав ушкодження.