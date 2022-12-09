Україна використала радянські безпілотники Ту-141 для ударів по авіабазах РФ, — Politico

Проліт оновлених "Стрижів" на сотні кілометрів, за словами журналістів, став несподіванкою для Кремля.

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Україна здійснила масовані удари по авіабазах ВКС РФ, використовуючи модернізовані радянські безпілотники Ту-141 "Стриж". Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Використання Україною радянських безпілотників Ту-141 для атаки на авіабази ВКС РФ в Енгельсі та під Рязанню журналістам підтвердили обізнані українські інсайдери. Модернізація розвідувальних БПЛА, за словами джерел, свідчить про нові смертоносні можливості Києва.

"Модифікації Ту-141 демонструють здатність українського ВПК до інновацій, незважаючи на те, що Росія змушена купувати дешеві іранські безпілотники для ведення своєї повітряної війни. Атака України також наголошує на здатності Києва завдавати ударів по військових позиціях у глибині Росії, навіть у той час, коли він протистоїть ракетному обстрілу цивільної інфраструктури за наказом Кремля", — йдеться у матеріалі Politico.

Після успішної операції в тилу ворога Кремль, за словами інсайдерів, намагатиметься відстежувати модифіковані безпілотники Ту-141 для запобігання подібним атакам у майбутньому. Один з інсайдерів наголосив, що Україна успішно завдала ударів по російських авіабазах завдяки елементу несподіванки. За його словами, Кремль не очікував, що українські безпілотники зможуть легко подолати сотні кілометрів і долетіти до пунктів призначення.

Нагадаємо, вранці 5 грудня на авіабазі ВКС РФ в Енгельсі пролунав потужний вибух. У росЗМІ з'явилася інформація, що аеродром, який використовується для базування стратегічної авіації, нібито атакував невідомий безпілотник.

У цей же день, крім авіабази в Енгельсі, був атакований інший військовий об'єкт, розташований у Рязанській області. Унаслідок удару по аеродрому в Дягілєво загинули 6 людей, а потужним вибухом пошкоджено два літаки Ту-95МС і Ту-22М3.

Пізніше Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чим було завдано удару по авіабазі в Енгельсі та чи могла Україна використовувати модернізовані безпілотники.