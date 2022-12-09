Украина использовала советские беспилотники Ту-141 для ударов по авиабазам РФ, — Politico

Пролет обновленных "Стрижей" на сотни километров, по словам журналистов, стал полной неожиданностью для Кремля.

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Украина осуществила массированные удары по авиабазам ВКС РФ, используя модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж". Об этом говорится в материале издания Politico.

Использование Украиной советских беспилотников Ту-141 для атаки на авиабазы ВКС РФ в Энгельсе и под Рязанью журналистам подтвердили осведомленные украинские инсайдеры. Модернизация разведывательных БПЛА, по словам источников, свидетельствует о новых смертоносных возможностях Киева.

"Модификации Ту-141 демонстрируют способность украинского ВПК к инновациям, несмотря на то, что Россия вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники для ведения своей воздушной войны. Атака Украины также подчеркивает способность Киева наносить удары по военным позициям в глубине России, даже в то время, когда он противостоит ракетному обстрелу гражданской инфраструктуры по приказу Кремля", — говорится в материале Politico.

После успешной операции в тылу врага Кремль, по словам инсайдеров, постарается отслеживать модифицированные беспилотники Ту-141 для предотвращения подобных атак в будущем. Один из инсайдеров подчеркнул, что Украина успешно нанесла удары по российским авиабазам благодаря элементу неожиданности. По его словам, Кремль не ожидал, что украинские беспилотники смогут легко преодолеть сотни километров и долететь до пунктов назначения.

Напомним, утром 5 декабря на авиабазе ВКС РФ в Энгельсе прогремел мощный взрыв. В росСМИ появилась информация, что аэродром, который используется для базирования стратегической авиации, якобы был атакован неизвестным беспилотником.

В этот же день, помимо авиабазы в Энгельсе, был атакован другой военный объект, расположенный в Рязанской области. В результате удара по аэродрому в Дягилево погибли 6 человек, а мощным взрывом повреждены два самолета Ту-95МС и Ту-22М3.

Позже Фокус в своем материале детально разбирался, чем был нанесен удар по авиабазе в Энгельсе и могла ли Украина использовать модернизированные беспилотники.