Создана новая система для защиты критической инфраструктуры от военных БПЛА

Технология позволяет обнаруживать беспилотники в радиусе 7 км и сбивать их на расстоянии 1,5 км от цели.

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Греческая компания ADAPTIT разработала новую систему для защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. О том, как работает технология, стало известно изданию Newmoney.

ADAPTIT уверяет, что ее система может обнаруживать и поражать любые типы коммерческих дронов. Специальные радиочастотные датчики фиксируют приближение БПЛА на расстоянии до 7 км, после чего электроника в радиусе 1,5 км блокируется с помощью направленного электромагнитного излучения или большого поля, действующего во всех направлениях.

[ + – ] Радар, улавливающий сигналы от дронов Фото: Greek City Times

Последние несколько месяцев ADAPTIT устанавливали систему защиты на Кипре в рамках контракта с местной полицией. Компания поставила оборудование и программное обеспечение, а также создала для центральный командный пункт, откуда полицейские смогут следить за ситуацией. Технология будет защищать пять объектов критической инфраструктуры Кипра, на каждом из которых будут установлены портативные устройства для обнаружения и подавления беспилотников.

"Мы находимся на этапе реализации и сдачи, проект скоро завершится", — сообщили журналистам представители ADAPTIT.

Ранее инженер Костас Соукос из Греции создал антидроновую систему Minotaur. Она представляет собой роботизированную колесную платформу, напоминающую бронетранспортер, на которую установлен лазер мощностью 300 кВт-ч. Машина способна "ослеплять" или выжигать электронику БПЛА, оставаясь невидимым даже для тепловизоров. Разработчик уверен, что такая система защитит Грецию от разведывательных и ударных беспилотников из Турции.

Тем временем, специалисты пытаются создать антидроновый "купол" над Киевом и другими городами Украины. По словам экспертов, защитная система объединит средства радиоэлектронной борьбы, датчики, дроны-перехватчики, истребители, военных со стрелковым оружием и другие.