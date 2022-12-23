У Росії вигадали засіб проти дронів ЗСУ, але на фронті його не буде: експерт

ЗСУ використовують велику кількість БПЛА, тому росіяни шукають способи боротьби з ними. Проте хвалені новинки рідко сягають серійного виробництва.

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ЗС РФ, як заявляє російська преса, випробовують на території України нові радіолокаційні станції "Ріп'ях", покликані боротися з безпілотниками. Видання " Військовий огляд " присвятило устрою цілу статтю, в якій стверджується, що воно випускатиметься масово. Фокус звернувся за коментарем до українського експерта, засновника Drone.ua Валерія Яковенка, щоб з'ясувати, чи зможуть у Росії, зважаючи на санкції, витік кадрів і брак ресурсів, поставити "Ріп'яхи", як кажуть, "на конвеєр".

Історія створення засобу проти дронів "Ріп'ях"

У 2021 році компанія "Базові технології" з Москви представила кілька версій малої станції радіохвиль "Хвиля", призначену для пошуку невеликих БПЛА, щоб їх згодом збивали вогневими або радіотехнічними засобами. Навесні 2022 року вона розпочала дрібносерійне виробництво комплексів і навіть продала кілька штук неназваним замовникам. Трохи пізніше співробітники "Базових технологій" перейшли працювати на "Сестрорецький збройовий завод" у Митищах, де доопрацювали один з варіантів "Хвилі" і зібрали РЛС під назвою "Ріп'ях".

[ + – ] Радіолокаційна станція "Хвиля"

Як стверджує проросійський Телеграм-канал Reverse Side Of The Medal (RSOTM), завод виготовив кілька досвідчених прототипів, які вислали тестувати в Україну. Невідомо, які саме випробування проводились і чим вони закінчилися, але канал оприлюднив фотографію "Ріп'яха". Пізніше RSOTM заявив, що станції передали підрозділам ЗС РФ і встановили на двох ділянках фронту, а російські військові звітують виробнику про отриманий досвід.

Характеристики станції радіолокації "Ріп'ях"

Розробники стверджують, що при створенні РЛС "Ріп'ях" використовували сучасні технології та комплектуючі, завдяки їм підвищили характеристики та ефективність, зменшили габарити та споживання енергії. Комплекс складається з станції радіолокації, активної фазованої антенної решітки (АФАР), штатива-триноги, акумулятора на 8 год роботи, і пульта управління. Загальна вага складає 25,5 кг, тому "Ріп'ях" можна легко перевозити, а розгортання займає близько 5 хв.

Як повідомляється, нова РЛС випромінює вузькі радіопромені в діапазоні частот 92-95 ГГц і проводить кругове сканування простору по азимуту з кутом місця до 20 °. Вона виявляє дрони з ефективною площею розсіювання до 0,01 кв. м на відстані 10 км та на висоті до 5 км, якщо вони рухаються зі швидкістю до 150 км/год. Автоматика супроводжує до 256 об'єктів, оновлюючи дані кожні 1,25 с та передаючи їх на комп'ютер оператора.

[ + – ] Радіолокаційна станція "Ріп'ях"

Чи перешкодить РЛС "Ріп'ях" дронам ЗСУ

Експерт із безпілотних технологій, засновник проекту Drones.ua Валерій Яковенко у коментарі Фокусу зазначив, що російські пропагандисти регулярно публікують інформацію про амбітні проекти, але їх часто слід розуміти "навпаки". Неабияку частку таких повідомлень присвячено БПЛА.

"Війна за свободу демократичного світу, в якій Україна захищається від окупантів із Московії, багатьма названа "війною дронів", де дрони використовуються дуже активно з обох боків. Відмінність у тому, що дронів в Україні набагато більше, тому й не дивно, що росіяни намагаються хоч якось виправити цю ситуацію, або створюючи певні технологічні комплекси, або просто розповсюджуючи матеріали про це", — зазначив експерт.

Як пояснив Яковенко, боротьба з дронами має два напрями: детекція (виявлення) та придушення. Виявляють дрони стандартною технологією радіоелектронної розвідки — вловлюють електромагнітні сигнали на певних частотах, які випромінюють літальні апарати. Зараз такий підхід у світі рідко використовують для пошуку невеликих дронів, але він може спрацювати для пошуку великих БПЛА.

Розробники "Ріп'яха" заявили, що їх станція працює як радар: випромінюють радіохвилі на певних частотах, а потім вимірюють, як вони відбиваються від об'єктів. За словами фахівця, поки що не можна підтвердити, чи працюють пристрої насправді.

"Комплекс, зазначений у публікаціях росЗМІ, описує частину з необхідних технологічних застосувань, і ми не бачимо комплексності цієї роботи. Враховуючи частоту публікацій у стилі "аналоги" від піарників окупантів, ми не бачимо в існуючому приладі рішень, чию ефективність можна було довести чи масштабувати ", — Прокоментував Валерій.

У Росії складно виробляти високотехнологічне обладнання через санкції, що обмежили постачання компонентів. Як повідомив експерт, навіть якщо росіянам вдається створити прототип або передсерійний зразок пристрою, дефіцит деталей не дозволить збудувати виробничі лінії та розгорнути повномасштабне виробництво.

Раніше писали, що росіяни почали захищати свою інфраструктуру від дронів ЗСУ за допомогою станцій "Серп-ВС". Вони повинні виявляти та пригнічувати БПЛА на відстані до 3 км. Перші такі станції встановили на низці паливно-енергетичних об'єктів.