На фронті помічено нову російську РЛС "Реп'ях": експерт розкрив особливості (відео)

"Реп'ях" може як виявляти українські БПЛА, так і придушувати їх спрямованим випромінюванням. Українські військові можуть засікти такі комплекси, але зробити це дуже важко.

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Українські розвідники помітили на фронті нову російську станцію радіолокації під назвою "Реп'ях". Військовослужбовець та експерт з радіотехнологій Сергій Флеш розповів у Facebook, у чому її особливості.

Радіолокатор "Реп'ях" потужністю 2 Вт працює в діапазоні 9,2-9,5 ГГц, помічає дрони типу DJI Mavic 2 на відстані 2 км, а більші Matrice — до 3 км. Пристрій визначає місцезнаходження БПЛА способом класичної радіолокації, тобто випромінює сигнали, вловлює відбиття від об'єкта і передають дані оператору.

Як зазначив Сергій Флеш, така технологія має як переваги, так і недоліки. Головна слабкість "Реп'яка" в тому, що його теж можна помітити по радіовипромінюванню. Втім, зробити це із землі вкрай складно, адже промені прямують вгору, а діапазон 9 ГГц дуже рідкісний і вловлюється не всіма переносними засобами радіоелектронної розвідки.

Комплекс "Реп'ях" знаходить дрон, бере азимут і кут, після чого задіює систему РЕБ у вигляді деяких "турелей" потужністю 30 Вт на діапазон. Вони атакують мету спрямованим випромінюванням на таких частотах: 860 — 930; 1560 — 1620; 2400 — 2485; 5250 — 5680; 5725 — 5850.

"РЛС "Реп'ях" це другий технічний "шедевр" Сестрорецького збройового заводу після "страшного" "мисливця" за Старлінками, комплексу "Борщовик". До речі, якщо не знали, "Борщовик" згаданий розробниками, поряд з брендом StarLink тільки для хайпу. Насправді це пеленгатор джерел WiFi сигналу: роутетрів, мостів тощо. Можливо і хороший пеленгатор, але без магії і всяких там "аналогів не", — додав Сергій Флеш.

Про випробування в Україні прототипів російської РЛС "Реп'ях" стало відомо в грудні 2022 року. Як повідомили ЗМІ, військові ЗС РФ почали застосовувати пристрої на двох ділянках фронту та діляться своїм досвідом із виробниками. Комплекс складається з самої станції радіолокації, фазованої антеної решітки (АФАР), штатива-триноги, акумулятора і пульта управління — все разом це важить 25,5 кг. Система автоматично супроводжує до 256 об'єктів і передає дані оператору раз на 1,25 секунди.

Тим часом український інженер Дмитро Селін розробив портативну систему для виявлення дронів. Вона здатна виявляти "Орлани", "Елерони" та інші моделі російських БПЛА, які запускають над Україною.