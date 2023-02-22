Українець розробив пристрій для виявлення російських БПЛА: його тестують на фронті (відео)

Детектор у вигляді пластикової коробочки з антеною попереджає про наближення "Орланів", "Елеронів" та інших дронів.

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Український фахівець із радіотехнологій Дмитро Селін розробив портативну систему для виявлення російських безпілотників. Про цей проєкт на своїй сторінці у Facebook розповів службовець Збройних сил України Сергій Флеш.

Дмитро Селін уже зібрав перший прототип, який українські військові кілька місяців випробовують на фронті. За словами Сергія Флеша, пристрій може виявляти "Орлани", "Елерони" та інші дрони, які запускають росіяни на територію України. Він поміщається в невеликий пластиковий корпус з антеною і маленьким екраном, живиться від літій-іонної батареї, що перезаряджається, на 3,7 В.

"Основна унікальність приладу в тому, що він не просто бачить сигнал на потрібних частотах, а й аналізує модуляцію та інші ознаки, переконуючись, що сигнал походить саме від БПЛА", — пояснив військовослужбовець.

Наразі Дмитро Селін розробляє ще два пристрої з різним функціоналом, собівартість яких становить близько $35 (1300 грн). Фахівець намагається виправити виявлені недоліки, зокрема збільшити швидкість сканування та зробити сигнали про наближення безпілотників зрозумілішими для військових.

У січні стало відомо, що американська корпорація Edgesource передала Україні технології боротьби з дронами на $2 млн протягом 2022 року. Система Windtalker дозволяє помічати БПЛА на відстані до 35 км та виявляти місцезнаходження оператора. Вона також надає багато інформації про літальні апарати, такі як тип, швидкість, висоту, серійний номер.

У лютому в Україні випробували реактивну систему запуску дронів для ЗСУ. Вона значно спрощує транспортування та усуває необхідність масивних пускових установок у вигляді катапульт.