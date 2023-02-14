В Україні випробували "новий" ракетний дрон для ЗСУ: що відомо про технологію (відео)

За словами інженерів, реактивна установка значно спрощує запуск БПЛА у будь-якому місці, замінюючи громіздкі катапульти.

Related video

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram прозвітував про успішні випробування системи ракетного запуску БПЛА. Видання Defence Express оцінило технологію.

Ракетний запуск БПЛА: у чому суть технології

Дванадцятого лютого у мережі з'явилося відео, опубліковане співробітником хімічного факультету Київського національного інституту ім. Т. Шевченка Сергієм Піпком, який також очолює проєкт NAURocket – студентське конструкторське бюро експериментального ракетобудування на базі Національного авіаційного університету. На ньому зображено зліт безпілотника з платформи, обладнаної в кузові вантажівки, за допомогою реактивної тяги. Невеликий ракетний прискорювач можна помітити в нижній частині БПЛА з соплом, спрямованим по діагоналі вниз.

Як пояснив учений, технологія значно спрощує запуск безпілотників і покликана замінити механічні катапульти. Систему не потрібно щоразу збирати і розбирати, оскільки вона досить компактна для розміщення на вантажівці або в кузові пікапа, використовує дуже коротку направляючу або обходиться зовсім без неї.

"Можна запускати залпом кілька штук на хвилину", — оголосив Сергій Піпко у Facebook, але незабаром видалив свій пост. Утім, його встигли перепублікувати кілька українських ЗМІ і навіть Стратком ЗСУ.

Перший реактивний дрон-камікадзе в Україні: правда чи міф?

Деякі користувачі мережі запідозрили, що на відео показано нову модель дрона-камікадзе. Як зазначає Defence Express, на відео знято давно існуючий безпілотник RZ-60, розроблений фахівцями Харківського авіаційного інституту та однієї української приватної компанії "Рамзай". Імовірно, інженери вибрали його для демонстрації нової технології.

Примітно, що RZ-60 призначений для запуску за допомогою масивної пневматичної катапульти. Після розгону він досить швидко летить за допомогою бензинового двигуна, що обертає гвинт у задній частині корпусу, апарат приземлюється за допомогою парашута. Втім, інженери створили версії з одним (RZ60Jet) та двома (RZ60Jet-2) реактивними двигунами, найпотужніша з яких розганяється до 700 км/год.

[ + – ] Дрон RZ-60 на пневматичній катапульті Фото: Defence Express

RZ-60 публічно відомий, а його технічні характеристики не приховуються. У 2019 році БПЛА був переданий військовим як тренувальна мішеня для розрахунків зенітно-ракетних комплексів. ЗСУ його успішно використовували та збили за допомогою С-300ПТ. Передбачалося, що RZ-60 зможуть замінити старі дрони-мішені ВР-2 та ВР-3, однак у 2021 році "Рамзай" повідомила про проблеми з поставками: нібито військові поставили перед розробниками технічні завдання, які значно збільшили вартість виробництва.

"Заклали і передачу даних на пункт управління, інерційну систему, відеосистему, і так далі", — заявив технічний директор компанії Володимир Шатов під час круглого столу.

[ + – ] Дрон RZ-60 на пневматичній катапульті (вид ззаду) Фото: Defence Express

Технічні характеристики RZ-60

Розмах крил: 2,78 м

Швидкість: до 290 км/год

Висота польоту: до 6 км.

Дальність польоту: до 300 км.

Тривалість польоту: до 1 год.

Злітна вага: 60 кг

Корисне навантаження: 3 кг

Defence Express вважає, що RZ-60 в теорії може стати дроном-камікадзе завдяки своїй низькій собівартості та наявності системи навігації. Однак у базовому вигляді безпілотник може піднімати лише 3 кг корисного навантаження, що не дозволить нести достатньо великої кількості вибухівки для нанесення істотної шкоди російським військам.

Раніше випробування українського дрону з ракетним запуском оцінили російські пропагандисти. Вони звернули увагу, що за технологією зльоту БПЛА сильно нагадують іранський "камікадзе" Arash-2.

Нещодавно у Росії запатентували новий реактивний дрон з ЕМІ-снарядом. Він повинен підніматися на велику висоту, а потім вражати безпілотники електромагнітним імпульсом, виводячи з ладу електроніку.