Аналог Arash-2: з'явилися кадри випробування першого українського дрона-камікадзе (відео)

БПЛА запускали з кузова вантажівки стартовим ракетним прискорювачем. Новий дрон наноситиме удари на сотні кілометрів углиб Росії, його дальність польоту — 1000 км, зазначили російські воїнкори.

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В Україні успішно провели випробування вітчизняного дрона-камікадзе аналога іранського Shahed. Відео опублікував у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Назва апарату не уточнюється. Російські мілітарі-паблік пишуть, що на відео показано запуск українського дрона-камікадзе з реактивним стартом.

БПЛА запускається з кузова малотоннажної вантажівки за допомогою стартового ракетного прискорювача, а потім летить до мети на поршневому двигуні з гвинтом, що штовхає.

"Зовнішній вигляд, габарити та спосіб запуску українського БПЛА практично 1 в 1 нагадують іранський Arash-2, закупівлі якого пророкували ЗС РФ ще у жовтні 2022 року", — повідомили пропагандисти.

Український дрон-камікадзе буде здатний завдавати ударів на сотні кілометрів углиб Росії, значно розширивши кількість та результативність нальотів.

Апарат може нести бойову частину, заявлена дальність польоту – 1000 км.

Нагадаємо, що український держконцерн "Укроборонпром" 13 січня інформував про кілька успішних повітряних випробувань БПЛА, який може атакувати ворожі об'єкти на відстані понад 1 тисячу кілометрів.

"Укроборонпром" почав виробляти нові дрони-камікадзе за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного влітку 2022 року.

Фахівці конструкторського бюро "Промінь" розробили бойовий безпілотник "Сокіл-300". Залежно від ваги корисного навантаження апарат здатний летіти на відстані від 1300 до 3000 км.

Фокус раніше писав про випробування вітчизняного дрону-камікадзе "Кобра". Цей БПЛА схожий на іранські дрони Shahed, але коштує набагато дешевше – близько 2000 доларів.