Аналог Arash-2: появились кадры испытания первого украинского дрона-камикадзе (видео)

БПЛА запускали из кузова грузовика стартовым ракетным ускорителем. Новый дрон будет наносить удары на сотни километров вглубь России, его дальность полета — 1000 км, отметили российские военкоры.

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В Украине успешно провели испытание отечественного дрона-камикадзе, аналога иранского Shahed. Видео опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Название аппарата не уточняется. Российские милитари-паблики пишут, что на видео показан запуск украинского дрона-камикадзе с реактивным стартом.

БПЛА запускается из кузова малотоннажного грузовика при помощи стартового ракетного ускорителя, а затем летит к цели на поршневом двигателе с толкающим винтом.

"Внешний вид, габариты и способ запуска украинского БПЛА практически 1 в 1 напоминают иранский Arash-2, закупки которого пророчили ВС РФ еще в октябре 2022 года", — сообщили пропагандисты.

Украинский дрон-камикадзе будет способен наносить удары на сотни километров вглубь России, значительно расширив количество и результативность налетов.

Аппарат может нести боевую часть, заявленная дальность полета — 1000 км.

Напомним, что украинский госконцерн "Укроборонпром" 13 января информировал о нескольких успешных воздушных испытаниях БПЛА, который может атаковать вражеские объекты на расстоянии более 1 тысячи километров.

"Укроборонпром" начал производить новые дроны-камикадзе по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного летом 2022 года.

Специалисты конструкторского бюро "Луч" разработали боевой беспилотник "Сокол-300". В зависимости от веса полезной нагрузки, аппарат способен лететь на расстояния от 1300 до 3000 км.

Фокус ранее писал об испытании отечественного дрона-камикадзе "Кобра". Этот БПЛА похож на иранские дроны Shahed, но стоит намного дешевле — около 2000 долларов.