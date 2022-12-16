По приказу Залужного: в Укроборонпроме рассказали, как создают украинские аналоги Shahed

Представитель госконцерна уверяет, что украинцы изучили иранские дроны и намерены сделать свои аппараты лучше.

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Государственный концерн "Укроборонпром" по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного производит новые украинские беспилотники. Спикер предприятия Наталья Сад раскрыла подробности в интервью "Радио НВ".

Она заявила, что таинственный БПЛА, характеристики которого пока держат в секрете, станет платформой-носителем и будет выполнять разные задачи как ударный дрон и корректировщик огня. В настоящее время аппарат проходит испытания под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Предыдущие тесты модель прошла успешно.

"Нам очень важно пройти эти испытания успешно, ведь это будет гарантировать его сохранение, целостность при выполнении боевых задач. Как только испытания под влиянием РЭБ будут завершены, я надеюсь, успешно, мы сможем перейти к боевому применению", — поделилась спикер "Укроборонпрома".

Она добавила, что концерн планирует завершить испытание перспективной модели до Нового года. Помимо нее в разработке находятся одновременно несколько "птичек" для украинской армии — вместе они должны обеспечить ВСУ преимущество в войне с Россией.

По словам Натальи Сад, летом Валерий Залужный поручил "Укроборонпрому" подготовить комплексную программу развития БПЛА, чтобы определить, какими характеристиками должны обладать те или иные дроны, какие боеприпасы они будут использовать, какими преимуществами и недостатками будут обладать. К работе привлекли частных и государственных производителей.

"Программа нами была разработана, передана всем стейкхолдерам, чтобы ее утвердили. И на сегодняшний день мы в тесной связи с частными производителями", — заявила представитель концерна.

При разработке украинского дрона инженеры используют международный опыт, в том числе иранские дроны-камикадзе линейки Shahed, прозванные мопедами за характерный звук двигателей. По слова Натальи Сад, специалисты изучили образцы таких БПЛА, разобрали и поняли, как они устроены, а теперь стремятся сделать собственные модели, но гораздо лучше.

"На разработку этого дрона ушло от шести до десяти лет. То есть это, возможно, и примитивный, и простой в своем классе дрон, однако на его разработку действительно потратили до десяти лет", — утверждает Сад. — "Не стоит ожидать, что что-то подобное могло появиться в Украине во время полномасштабного вторжения через неделю, через две или несколько месяцев".

Недавно "Укроборонпром" раскрыл некоторые детали своего беспилотника. Концерн утверждает, что модель похожа на иранские Shahed, она сможет преодолевать до 1000 км, действовать как "камикадзе" и возвращаться в случае необходимости. Новинка изготавливается частично из иностранных комплектующих, аналогов которых нет в Украине, например, камеры высокого разрешения.

Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов раскритиковал "Укроборонпром" за функцию возврата. По его словам, ВСУ нужно большое количество дешевых одноразовых дронов.