За наказом Залужного: в Укроборонпромі розповіли, як створюють українські аналоги Shahed

Представниця держконцерну запевняє, що українці вивчили іранські дрони та мають намір зробити свої апарати кращими.

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Державний концерн "Укроборонпром" за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виготовляє нові українські безпілотники. Спікерка підприємства Наталія Сад розкрила подробиці в інтерв'ю "Радіо НВ".

Вона заявила, що таємничий БПЛА, характеристики якого поки що тримають у секреті, стане платформою-носієм і виконуватиме різні завдання як ударний дрон і коригувальник вогню. Зараз апарат проходить випробування під упливом засобів радіоелектронної боротьби. Попередні випробування модель пройшла успішно.

"Нам дуже важливо пройти ці випробування успішно, адже це гарантуватиме його збереження, цілісність під час виконання бойових завдань. Як тільки випробування під впливом РЕБ будуть завершені, я сподіваюся, успішно ми зможемо перейти до бойового застосування", — поділилася спікерка "Укроборонпрому" .

Вона додала, що концерн планує завершити випробування перспективної моделі до Нового року. Крім неї, у розробці знаходяться одночасно кілька "пташок" для української армії — разом вони мають забезпечити ЗСУ перевагу у війні з Росією.

За словами Наталії Сад, влітку Валерій Залужний доручив "Укроборонпрому" підготувати комплексну програму розвитку БПЛА, щоб визначити, які характеристики повинні мати ті чи інші дрони, які боєприпаси вони будуть використовувати, які переваги і недоліки будуть мати. До роботи залучили приватних та державних виробників.

"Програма нами була розроблена, передана всім стейкхолдерам, щоб її затвердили. І на сьогоднішній день ми у тісному зв'язку з приватними виробниками", — заявила представник концерну.

При розробці українського дрону інженери використовують міжнародний досвід, у тому числі іранські дрони-камікадзе лінійки Shahed, які прозвали мопедами за характерний звук двигунів. За словами Наталії Сад, фахівці вивчили зразки таких БПЛА, розібрали та зрозуміли, як вони влаштовані, а тепер прагнуть зробити власні моделі, але набагато краще.

"На розробку цього дрону пішло від шести до десяти років. Тобто це, можливо, і примітивний, і простий у своєму класі дрон, проте на його розробку справді витратили до десяти років", — стверджує Сад. — "Не варто очікувати, що щось подібне могло з'явитися в Україні під час повномасштабного вторгнення за тиждень, за два чи кілька місяців".

Нещодавно "Укроборонпром" розкрив деякі деталі свого безпілотника. Концерн стверджує, що модель схожа на іранські Shahed, вона зможе долати до 1000 км, діяти як "камікадзе" та повертатися у разі потреби. Новинка виготовляється частково із іноземних комплектуючих, аналогів яких немає в Україні, наприклад камери високої роздільної здатності.

Засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов розкритикував "Укроборонпром" за функцію повернення. За його словами, ЗСУ потрібна велика кількість дешевих одноразових дронів.